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川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普與軟銀執行長孫正義、甲骨文共同創辦人艾里森、OpenAI執行長奧特曼，21日共同宣布AI基礎建設投資案。路透
美國總統川普與軟銀執行長孫正義、甲骨文共同創辦人艾里森、OpenAI執行長奧特曼，21日共同宣布AI基礎建設投資案。路透

美國總統川普周二（21日）偕同軟銀執行長孫正義、OpenAI執行長奧特曼、甲骨文共同創辦人艾里森，在白宮宣布這三家知名科技公司，將「立即」部署1,000億美元，而且設定目標，未來資金要增加到「至少」5,000億美元，合資成立一家名為「Stargate」的公司，從事人工智慧（AI）基礎建設。微軟、NVIDIA預期也將參與。

稍早，多家歐美主要財經媒體引述消息人士說，這家合資企業未來四年內將投資的資金最多將達到5,000億美元，所謂的1,000億美元立即投入資金，包括這三家公司先前已經公布的一些AI投資案。

川普在宣布投資案時說：「我們現在開始看到過去前所未見的龐大投資，進入到我們的國家」。他表示，將會運用行政命令以及緊急宣告等行動，來幫助相關建設方案順利進行，包括更容易取得能源。川普和三位科技業領袖強調了AI在醫療保健和其他領域的應用，將推動美國經濟成長。

彭博報導，孫正義上個月曾在川普於海湖莊園舉辦的活動中曾承諾，軟銀準備在美國投資1,000億美元，知情人士表示，周二宣布的「Stargate」合資計畫就是軟銀投資布局之一。艾里森表示，一些視為「Stargate」投資項目的資料中心，現在已在興建中。OpenAI先前也已經擴大多項AI基建投資計畫。

彭博指出，「Stargate」究竟會有哪些新案，實際規模會是如何，目前還不明朗。

消息人士向金融時報透露，「Stargate」的目標在提升訓練與執行AI新模型的量能，一開始會在美國德州建設資料中心，之後再拓展到其他州。

美國標普500成分股當中，逾400檔在周二交易時上漲，使得該指數漲幅近1%，因為市場期待川普宣布的AI投資計畫帶來新推力。甲骨文的股價飆漲7%，而一檔被緊盯的追蹤AI概念股的ETF，觸及三年來最高價。

孫正義 川普 美國

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