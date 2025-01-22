美國準UN大使挺退出世衛 強調不能容忍中共控制實體

美國準聯合國大使史蒂芬尼克今天力挺美國總統川普退出世衛的決定，抨擊世衛處理疫情失敗，還散播中共危險言論，「我們不能容忍被中共宣傳控制的實體」。她也承諾，確保中共無法取得聯合國高階職位是上任要務之一。

美國參議院外交委員會上午召開聯合國大使提名人史蒂芬尼克（Elise Stefanik）人事聽證會。她回應川普昨天拍板退出世界衛生組織（WHO）時大力支持，強調世衛在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間失敗，「全世界有目共睹」。

史蒂芬尼克表示，世衛未能妥善處理疫情，反而散播中共言論，在全球範圍內不只散布假訊息，還有危險致命的資訊。對於美國退出世衛後，應如何保持在全球公共衛生規範的影響力，她認為可以透過聯合國（UN）致力推動全球健康的計畫進行。

川普首次執政時就指控世衛在COVID-19疫情起源上幫中國「誤導全球」，並採取行動準備退出世衛，後來因為連任失利而沒退成。

美國是世衛最大金主，資金遠高於其他國家，約占世衛整體資金的18%。川普昨天大筆一揮，簽署行政命令率美國退出受「成員國不當政治影響」的世衛，抨擊世衛敲美國竹槓。

史蒂芬尼克向來對北京抱持極度批判立場，她今天也提到美國續留若干國際組織的重要性，以抗衡中共影響力，特別是技術性組織，例如電信、智慧財產權及民航等領域。

她舉例，北京在派人擔任聯合國附屬機構負責人方面取得進展，最低級別的職位也見中國人馬。因此，美國需要與盟友合作擬定人力資本戰略，來確保中共無法取得聯合國機構及技術性組織的高階職位，這也是她的首要任務之一。

史蒂芬尼克並說，聯合國使用的語言也非常重要，「因為我們已經看到中國試圖納入與我們價值觀相悖的特定語言」。

她表示，美國不但需要培養強大的中文專業能力，也要密切關注聯合國體系中所有文件及聲明的內容。

對台政策方面，史蒂芬尼克說，必須確保台灣能最大程度地有意義參與國際組織。過去10年來，她持續投票支持向台灣提供防禦援助，也深信必須透過嚇阻避免印太區域的戰事。

40歲的史蒂芬尼克來自紐約州，2014年寫下歷史，以最年輕女性之姿進入聯邦眾議院，目前已是眾院共和黨人中第4號人物，也是軍事、情報委員會及「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成員。

除了進入國會，史蒂芬尼克也有體制內經驗，曾於前總統小布希（George W. Bush）執政時期，在白宮國內政策委員會及幕僚長辦公室任職。