大馬首相安華賀川普就職 盼共同優先議題與美國合作
美國總統川普（Donald Trump）宣誓就職，馬來西亞首相安華今天表達祝賀之意。他強調，值此川普政府致力開創美國新黃金世紀之際，馬來西亞已準備好將在共同優先議題與美國合作。
安華（Anwar Ibrahim）晚間透過社群媒體平台臉書（Facebook）對川普宣誓就職表達衷心祝賀，並期待與川普合作，加強兩國間穩固、互惠且具前瞻性的關係。
他指出，馬來西亞身為2025年東協輪值主席國，誠摯歡迎川普到訪，再次展現美國對本地區的重視。
安華認為，川普在應對國內及全球挑戰方面有其獨到之處。川普就職前促成加薩停火，足為最佳證明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言