川普任命的大員們 對華立場一次看

川普提名的領導班子包括幾位同中國交往頗多的人士，他們各自的對華態度大不相同，比如盧比奧和馬斯克。鑑於川普總統上任第一天未宣佈對中國產品加徵關稅，似乎是為談判留下空間。

馬斯克：可能成為中美溝通的關鍵人物

馬斯克受川普任命成立並領導一個旨在打造更高效政府的諮詢機構（DOGE）。不可忽視的是，他在中國有著巨大的商業利益，作為特斯拉的首席執行官，馬斯克多年來與中國領導層建立了密切聯繫。

儘管馬斯克並非川普內閣的成員，但這位出生於南非的億萬富翁可能成為華府與北京之間進行溝通的關鍵人物。1月20日，馬斯克在華盛頓會見了前來參加川普就職典禮的中國國家副主席韓正。

特斯拉於2019年在上海建立了超級工廠，並因此從中國政府獲得了數十億美元的補貼、貸款和稅收優惠。一般認為，這對通常面臨市場准入限制的外國公司來說實屬罕見。但馬斯克的其他企業包括商業火箭和衛星公司SpaceX以及社交媒體平台X，均被北京視為「安全風險」而關在大門之外。

此外，他的母親梅耶‧馬斯克（Maye Musk）曾為多個中國品牌拍攝廣告，在中國社交媒體上頗具影響力，聲稱自己「幾乎每個月」都會訪問中國。

大衛‧佩杜：務實且有在香港工作經歷

佩杜（David Perdue）曾擔任佐治亞州共和黨參議員（2015-2021），川普就任前已提名他接任下一界美國駐華大使。在其長達40年的高管生涯中，佩杜也曾在香港居住過一段時間。

美國有民主黨人士批評稱，佩杜在體育用品公司銳步（Reebok）任職期間，推動生產流程外包並將美國製造業崗位轉到亞洲。而這種做法恰恰是川普嚴厲指責並決意糾正的。

一些中國分析人士對這位候任大使表示期待，認為其在亞洲工作的經驗以及務實的聲譽能夠為穩定緊張的美中關係做出貢獻。

儘管如此，佩杜在擔任參議員期間，對中國在貿易、人權和國防問題上進行批評，指責北京加速軍事擴張以及導致美國製造業崗位流失。他後來支持川普對超過3000億美元的中國商品加徵關稅。

霍華德‧魯特尼克：跟中國商務關係深厚

川普提名魯特尼克（Howard Lutnick）為美國商務部長。魯特尼克是位於華爾街的金融經紀公司坎托‧菲茨傑拉德（Cantor Fitzgerald）的首席執行官，是關稅政策的極大支持者。

然而，因其領導的公司與中國有業務往來，魯特尼克的提名受到格外關注。他的一家名為BCG的集團與中國國有企業中誠信托（China Credit Trust）共同擁有一家合資公司；他任職的坎托‧菲茨傑拉德在香港設有辦事處，並在2023年替中國生物科技公司Adlai Nortye在納斯達克上市時承銷首次公開募股（IPO）。

批評人士指出，魯特尼克與中國的金融聯繫，讓人有理由懷疑在監管美國對華技術出口時，他是否受到北京的不當影響。華盛頓擔心美國的敏感技術可能被中國用於軍事用途。

魯特尼克自己表示，如果他的提名獲得確認，他將辭去在坎托‧菲茨傑拉德和BCG集團的職務。

邁克‧沃爾茨：近期表現出一定的妥協姿態

沃爾茨（Mike Waltz）即將擔任美國總統的國家安全顧問。這名陸軍特種部隊的退役軍人長期以來對中國持強硬立場。他曾因中國的人權記錄推動美國抵制2022年北京冬奧會。

本月早些時候他表示，作為華盛頓印太戰略的一個組成部分，美國將繼續加強在地區的安全聯盟，並繼續向台灣出售武器。

不過，路透社注意到，本周沃爾茨似乎表現出一定的妥協姿態。他沒有完全排除TikTok繼續被中國擁有的可能性，提出可以建立一道「防火牆，以確保數據在美國境內受到保護」。

馬可‧盧比奧：被中國兩次制裁

弗羅里達州前資深參議員盧比奧（Marco Rubio）是對中國最為強硬的批評者之一，因譴責中國在新疆對維吾爾族踐踏人權以及在香港鎮壓民主行動，北京宣布兩次對其制裁。周一（1月20日）他作為新任國務卿的提名在參議院外交委員會受到全體通過。

目前尚不清楚，一旦盧比奧上任新職，北京是否解除對他的制裁，而制裁條款包括禁止他前往中國旅行。

盧比奧是2021年《預防維吾爾被強迫勞動法案》的共同發起人。路透社寫道，該法案實際上禁止了大多數來自新疆的進口商品。最近，他又將北京描述為對美國安全構成「最大威脅」，並警告道，不能讓中國在全球供應鏈中佔有主導地位。

（路透社等）

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