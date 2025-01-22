白宮新政：川普上任第一天…

剛剛宣誓就職的美國總統川普簽署多項所謂「行政命令」（executive orders），以闡明其施政路線。對於共和黨人川普來說，最重要的顯然是要表現出同前任總統拜登的不同。僅在上任的第一天，川普就廢除了拜登任期內的78項行政命令。

宣布美墨邊境進入緊急狀態

宣誓就職數小時後，川普就宣布美國同墨西哥的邊境進入緊急狀態，並命令軍隊對邊境實施監控。早在競選期間，川普就已承諾要採取強硬的移民政策。他計劃將數以百萬計沒有居留許可的移民驅逐出境，並將販毒集團列為外國恐怖組織。

所有通過CBP One應用軟件預約的庇護申請日程均被取消。川普強調，「合法移民不是問題」，「但非法入境行為必須立即停止，我們將啟動程序，將數以百萬計的外國犯罪分子遣返原籍。」

退群、退群、再退群

上任第一天，川普就簽署文件，分別退出「巴黎氣候協定」和「世界衛生組織」。川普批評「巴黎氣候協定」是對美國的一種「剝削」，使美國在國際競爭中處於不利地位，而世衛組織則對新冠疫情及其他國際健康危機的處理不當。此外，他批評該組織向美國索取的資金遠高於其他國家，比如中國。他表示：「世衛組織在剝削我們，每個人都在剝削美國，這種情況不會再次發生。」

第一個總統任期內，川普曾決定讓美國退出巴黎氣候協定，但這一狀態僅持續了幾個月，因為拜登繼任後又重新加入該協定。同樣，2020年，世界衛生組織宣布新冠全球疫情數月後，川普政府正式通知聯合國秘書長古特雷斯，美國計劃退出世衛並停止資助。拜登在2021年1月上任後，撤銷了這一決定。

赦免國會山襲擊者

大約1500名川普支持者因參與2021年1月6日的國會山襲擊而面臨調查、審判或判刑。現在，川普簽署命令宣布赦免他們。川普在橢圓形辦公室簽署文件時表示：「這些人是人質。」他希望他們當中的大多數人能盡快獲釋。此外，他還縮短了14名已定罪者的刑期，宣布刑期已滿，其中包括極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）和「誓言守護者」（Oath Keepers）的成員。

2021年1月6日，川普支持者衝擊國會，試圖阻止證實拜登勝選的程序。多名民主黨政治家對川普的特赦令表示震驚，因為襲擊國會的過程中，襲擊者對執法人員發動暴力攻擊，造成上百人受傷。川普則對此表示：「在大多數情況下，他們並沒有做錯什麼。」

取消出生公民權

川普計劃廢除美國的出生公民權（birthright citizenship）。他簽署了一項行政命令，稱：「擁有美國國籍的特權是一份無價而意義深遠的禮物。」

根據美國憲法第十四修正案，所有在美國領土上出生的人都是美國公民。但川普認為，這一規定不適用於非法或臨時居住在美國的母親。他的命令可能會導致最高法院重新評估這一憲法條款。

多家民權組織，包括美國公民自由聯盟（ACLU），已宣布將對川普的這項行政命令提起訴訟。

TikTok暫時得以保留

川普簽署命令，延長TikTok在美國的運營期限75天。他計劃與TikTok母公司達成協議，讓美國獲得該平台50%的股份。他表示：「沒有美國的許可，TikTok一文不值。」但中國母公司字節跳動拒絕出售股份，而且這一立場也獲得了中國政府的支持。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，尤其在年輕人當中頗受歡迎。

執行死刑

川普簽署了一項關於執行死刑的命令。他指示總檢察院採取「一切必要且合法的措施」，以確保美國各州擁有足夠的藥物用於注射死刑，從而能夠執行死刑。川普表示：「那些反對死刑的政治家和法官，忽視並破壞了我們國家的法律。」

自2021年以來，聯邦層面一直在實施死刑暫停令。目前只有三名被告仍在死刑監獄。拜登總統離任前夕，已將37份死刑判決改為終身監禁。

在川普的第一個總統任期內，聯邦層面執行了13次死刑，死刑執行數量超過了近期任何一屆總統。

拜登政府的官員將被解雇

川普計劃解雇超過1000名由前總統拜登任命的政府官員。

川普在其平台「Truth Social」上表示，他的團隊目前正在篩選那些不認同其「讓美國再次強大」願景的政府官員，其中包括曾任參謀長聯席會議主席的馬克‧米利（Mark Milley）。

拜登總統在離職前最後一刻簽署命令，對米利等人實施預防性特赦，以防止川普上台後可能採取的報復措施。

聯邦公務員禁止遠程辦公

川普還簽署了一項要求聯邦公務員每周五天返回辦公室工作的命令。競選期間，川普曾承諾，當選後將取消疫情期間興起的「居家辦公」。上個月，川普在其佛羅里達海湖莊園的一次新聞發布會上表示，那些拒絕返回辦公室的聯邦公務員將被解雇。

暫緩徵收進口關稅

觀察人士曾一度認為，川普上任伊始就會迅速實施此前宣布的新進口關稅。但在他任期的第一天，這一切並未發生。

不過，川普並未放棄對來自加拿大和墨西哥的商品徵收進口關稅的想法。他在白宮表示：「我認為我們會在2月1日這麼做。」他表示，之所以計劃對上述兩國徵收關稅是因為這兩個國家允許移民大規模進入美國。此外，他還呼籲加拿大和墨西哥採取措施，阻止毒品進入美國。

在競選中，川普還宣布對所有外國商品徵收至少10%的關稅，並提高對中國進口商品的現有關稅。

作為其「美國優先」戰略的一部分，川普還提到了對歐盟商品徵收高達20%的關稅。這些關稅將對德國汽車製造商造成嚴重衝擊。

俄烏戰爭不會立即結束

除此之外，川普此前有關俄烏戰爭的承諾也將無法立即兌現。結束俄烏戰爭的時限已經從最初的「24小時內」變成了「盡快」。川普在白宮表示，烏克蘭總統澤連斯基已經為談判做好了準備，至於俄羅斯領導人普亭是否會同意談判，他並不清楚。川普說：「我認為，如果他不簽署協議，他會毀了俄羅斯。」他表示，他將盡快同普亭通電話。

能源緊急狀態及其他...

除此之外，川普還簽署行政令宣布實施能源緊急狀態，旨在推動美國開採石油、天然氣、煤炭以及關鍵礦場的力度，同時降低能源成本。川普還下令暫停90天美國的對外發展援助，以評估相關援助的效率及其同美國外交政策的一致性。除此之外，川普還宣布美國將退出全球最低稅率協議，他認為，該協議有損美國利益。

川普的行政命令對美國意味著什麼？

專家們普遍認為，川普在上任第一天簽署的行政命令凸顯顯了他施政的優先事項。

國際律師事務所Pillsbury公共政策部門合伙人薩珀斯泰因（Craig Saperstein）在接受德國之聲採訪時表示。「我確實認為這些（文化衝突）議題將在新政府和新國會的施政早期階段佔據重要位置，」

不過，薩珀斯泰因同時也表示，並非川普第一天簽署的所有行政命令都會立即對美國政治和社會產生影響。例如，退出世界衛生組織的決定就將在一年後才能生效。

Pillsbury的另一位政府法律專家高希（Aimee Ghosh）也表示，美國人可能還需要一段時間才能切實感受到這些行政令的影響。高希表示，川普可以簽署行政令，宣布實施緊急狀態，但他希望通過該命令實施的政策仍需要通過相關聯邦機構的多個步驟和流程。

高希在對德國之聲表示：「這些政策將被如何執行，相關細節至關重要，因為這將決定到哪些人會受到影響、何時開始生效以及屆時是否會有例外情況等等。有些行政令可能會在第一天立即生效，但川普簽署的許多行政令仍需要經歷研究、審查及其他一系列行政程序。」

（德廣聯等）

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