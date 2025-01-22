習普視訊 「應對外部不確定性」

川普昨天凌晨一時就任美國總統，表態「很快」會跟俄羅斯總統普亭會面之際，大陸國家主席習近平昨晚與普亭視訊會晤。習近平稱，中俄要繼續深化戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益；普亭表示，俄中關係全面加強符合兩國發展，不受「當前國際政治局勢」影響。

這是習近平與普亭今年首次公開互動。據大陸外交部發布，習近平在會晤時稱，新的一年願和普亭一道以中俄關係的穩定性和堅韌性，應對外部環境的不確定性，共同促進兩國發展振興，要推動上海合作組織發展，推動「大金磚合作」。

大陸外交部並指，普亭表示俄國堅定支持「台灣是中國領土不可分割一部分」、堅決反對任何形式台獨。路透廿一日也引述克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫說，俄方就台灣問題已確認支持「一個中國」原則。

俄羅斯衛星通訊社報導，普亭指出，俄羅斯與中國的關係，不受內部政治因素和當前國際政治局勢影響。中方發布，兩國元首就共同關心的國際問題交換意見，同意保持戰略溝通。