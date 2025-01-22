那些川普不做的事 更令人憂心

川普宣誓就職美國總統，他宣稱美國衰退期已結束，黃金時代即將開啟。他的就職典禮的確金光閃閃，全球富豪榜前五名有四人出席觀禮，總身家超過一兆美元，其中幾位平常王不見王甚至不對盤，昭告錢權結合邁向新紀元。

川普在華府國會山莊內的圓形大廳宣誓就職。座位有限，科技巨擘都坐在距離舞台較近的位子，基本上跟前任正副總統平起平坐。

以「廿一世紀資本論」聞名國際的法國經濟學家皮凱提表示：「這麼多富豪同時出現在總統就職典禮，是很獨特的歷史經驗。」

馬斯克不用多說，斥資二點七七億美元資助川普重返白宮，他曾是拜登的支持者。曾因川普散播二○二○大選舞弊論及煽動國會山莊暴動案而將其下架的祖克柏，在川普就職前送上大禮，中止旗下各社群平台的事實查核機制。身兼華盛頓郵報老闆的貝佐斯，在川普第一任時頻頻隔空交火，這次以保持中立為名，下令扣住支持賀錦麗社論，揚棄華郵數十年傳統。

歐洲首富LVMH老闆阿諾特、印度首富安巴尼緊鄰在後，蘋果執行長庫克也捐了一百萬美元贊助就職典禮，這彷彿是科技大亨入場券低消。川普提名的商務部長盧特尼克和財政部長貝森特，本身就是億萬富豪。盧特尼克解釋：「川普本人就是權力」。

歷任美國總統很少有人像川普這樣強勢。川普就職後開始簽署行政命令，作秀意味十足。拜登的七十八項行政命令遭川普撤銷，嚴管邊界、移民、性別，再次退出巴黎氣候協定，世界衛生組織也不玩了。

簡單說，川普不做的，像是不理全球暖化、不參與全球公衛體系、廢止性別多元，對全球的衝擊，比他正面表列要做的事更令人憂心。