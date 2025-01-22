國務卿魯比歐 獲參院全票過關

美國參議院廿日以九十九票對○票一致通過國務卿提名人魯比歐任命案，他接受參議員圍繞祝賀時說：「感覺很好，今後有很多事情要做；這是重要時期的一份重要任務，我深感榮幸。」

魯比歐原為佛州聯邦參議員，在川普提名的內閣首長中屬爭議較低的少數幾位，因此獲得參院兩黨議員一致同意通過。

根據慣例，總統就職典禮結束後，參院便立即開會表決新內閣人事案，特別是國安部門首長。美聯社報導，川普提名的中央情報局局長拉特克利夫任命案也可望迅速過關，最快廿一日全院表決。

另外，參院軍事委員會以十四票對十三票通過赫塞斯出任國防部長，提交參院大會表決。四十四歲福斯新聞前主持人赫塞斯一直遭民主黨人強烈質疑缺乏經驗，且涉及性侵、酗酒、歧視女性等醜聞，在等候表決前，川普廿日任命國防部副助理次長、退役陸戰隊軍官塞勒斯為代理國防部長。

美聯社分析，民主黨認為應展現願意與川普合作的態度，不要一昧阻撓人事提名；民主黨把杯葛手段保留到某些支持度較低的內閣首長被提名人，例如國家情報總監被提名人加巴德、衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪。

參院民主黨領袖舒默說，民主黨不會在不適任的人事案淪為橡皮圖章，也不會反對值得認真對待的人選。

美國新任國務卿魯比歐曾遭北京制裁，中方是否解除制裁？中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨稱，中美兩國高層官員有必要以「適當方式」保持接觸；此說法被認為在為未來北京與魯比歐的接觸預留伏筆。