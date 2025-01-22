推遲對陸加徵關稅／美中和解 可能性增

路透廿一日報導，美國總統川普廿日就任當天意外推遲對中國大陸加徵關稅，也未單獨挑明北京為威脅，這讓美中和解的可能性提升；雙方都想從對方得到好處，而非向對手國家施加傷害。

路透指出，川普就職後的一場演說稱關稅將使美國富裕，卻避免提及過去貿易戰對手中國，這為美中進行新協商敞開一扇門。

分析家說，川普二點○展開之際，美中都發覺需要新的路線圖以推進各自目標。不過，二○二○年美中貿易協議等議題，可能動搖當前友好基調。

川普上次執政，彼此先後在佛州、北京隆重招待對方，但後來美中關係惡化，演變到貿易戰，雙方關稅你來我往，衝擊全球供應鏈，現在跡象顯示雙方似無意繼續算舊帳，有意走向談判桌。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷洛說，川普想和中國達成協議，否則上任當天就會對中國出招，「他競選時來勢洶洶，然後就任第一天退縮」。

習近平和川普上周已通話，同意就重要議題建立戰略溝通管道；美國媒體說，川普還有意上任百日內訪問中國。

美中關係的阻礙可能來自川普團隊核心。美國新任國務卿魯比歐就是著名對中鷹派，但其他川普政府成員對中國看法可能分歧；被點名主掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克，在中國有廣泛商業利益，也長年與中國領導層培養密切連結。

分析家說，川普將自視為美國最高外交官，預計不會仰仗魯比歐或商務部長、美國貿易代表等人。諮詢公司Plenum上海合夥人博正元說，川普權力集中程度是美國近代前所未見，「他可能是唯一中國可從務實角度對話的人」，但這取決於川普在美國體制內能有多大行動空間，因為中國是美國頭號敵手的共識已形成。

北京大學國際關係教授王棟說，將觀察美國是否會回歸為更務實理性的國家，以利雙方能進一步提升關係，若能達成，「我們甚至可將這比做尼克森二點○」。

加、墨關稅 考慮下月加徵

美國總統川普就職，未一上任就對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵關稅，但說考慮二月一日對加、墨徵收百分之廿五關稅，並指示評估大陸對二○二○年美中第一階段貿易協議的表現。

川普發布貿易備忘錄，指示美國貿易代表署（USTR）評估大陸是否遵守該協議、建議包括課徵關稅等措施等適當的行動，並要求對大陸最惠國貿易待遇提出可能的變更建議，調查其他可能「不合理或具歧視性、可能對美國商業產生負擔或限制」的中方經濟措施。