川普宣布美退世衛 取消在美出生公民權

美國總統川普廿日宣誓就職美國第四十七任總統，表示美國從此刻開始邁入黃金時代，並稱廿日為「解放日」。他就任首日就簽署上百項行政命令，包括取消非法移民在美國出生子女的公民權，並特赦近一千六百名國會暴動被告。

川普在就職演說表示，美國將再度繁榮、受到尊重，美國人民正站在美國史上最輝煌四年的起點。

主張美性別只有男與女

川普承諾，新政府將有目標地快速前進，不分種族、宗教、膚色和信仰，把希望、繁榮、安全及和平帶給人民；「對美國人民來說，二○二五年一月廿日是解放日」。

川普就職首日簽署一系列行政命令，首先宣告南部邊境進入緊急狀態，所有非法入境將即刻暫停，並開始將上百萬名犯罪移民遣送回國。

川普也說，他計畫把所有行政團隊的力量導向解決通膨，並降低商品價格；川普宣告全國能源進入緊急狀態，指美國會全力開採石油和天然氣，推翻拜登政府的綠能政策，停止電動車補助計畫，重振汽車業。他也推翻前朝進步主張，「在我的領導下，我將重塑憲法，帶回公平、公正與法治，結束種族與性別議程；自今日起，美國社會只有兩種性別：男性與女性。」

宣布美墨邊境部署軍隊

川普說，他將向外國課徵關稅，擴大美國財富；川普也重申要將墨西哥灣改名美國灣，同時要重掌巴拿馬運河，指美國當年把運河控制權交給巴拿馬，不是中國。

完成宣誓後，川普隨即在慶祝總統就職遊行會場「第一資本體育場」當場簽署多道行政命令。司儀宣布，川普撤銷拜登政府的七十八道行政命令，包括美國退出巴黎氣候協定、聯邦員工必須進辦公室上班。川普簽名後向觀禮群眾展示文件。

川普命令還包括取消出生公民權、宣布美墨邊境進入緊急狀態並部署軍隊、終止庇護申請、加速遣返。川普還宣布特赦幾乎所有一千六百名被控參與二○二一年元月六日國會暴亂的人，並為其他人減刑。

宣告全國能源緊急狀態

川普還宣布全國能源緊急狀態，為能源生產鬆綁法規以降低通膨，例如在阿拉斯加州擴大能源生產。他還稱世界衛生組織未能解決全球公衛危機且敲詐美國，宣布美國退出世衛。

川普先前宣稱一上任就要對中國大陸、墨西哥和加拿大加徵關稅，但他並未這麼做，他廿日只發布備忘錄下令檢討美國與中、墨、加三國的貿易政策與經濟關係，在白宮表示考慮二月一日對加、墨徵收百分之廿五關稅，並評估大陸對二○二○年美中第一階段貿易協議的表現。川普還下令，寬限大陸企業字節跳動旗下TikTok出售期限七十五天。