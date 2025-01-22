美國總統川普就任 陸媒：習近平、普亭視訊會晤

在美國總統川普就任後，新華社昨（21）日發布快訊稱，大陸國家主席習近平在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

值得注意的是，川普積極表態對中俄展開交往。川普就職前與習近平通話後，路透報導，川普表示在就職後會「很快」跟普亭會面，如果安排順利，這將是自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美俄兩國領袖首度會面。

俄羅斯總統府克里姆林宮本月10日宣布，總統普亭願在不設先決條件情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。

此前川普表示在上任百日內要訪問中國大陸，大陸外交部稱，中方願同美國新政府一道，在兩國元首戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展。