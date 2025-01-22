川普就職演說 揚言擴張領土

川普在美國時間20日發表就職演說，除聚焦讓美國再次強大，包括擴張領土、製造業回歸等，其中直接提及中國大陸的部分是稱要「奪回巴拿馬運河」，聲稱「中國正在主導巴拿馬運河營運」。

對於外界最關注的關稅政策，雖然他未提具體計畫，但稱立即開始全面改革美國貿易體系，不會向美國公民徵稅來讓其他國家變得富有，而是向外國徵收關稅來讓公民變得富裕。他也重申將成立「對外稅務局」向外國徵收關稅。演說直接點名中國大陸的部分是巴拿馬運河橋段，他表示，美國船隻被嚴重超額收費，在任何方式、形式都未獲公平對待，包括美國海軍，「最重要的是，中國正在主導營運巴拿馬運河」，因此稱要奪回巴拿馬運河。

不過，巴拿馬總統穆里諾隨後在社群平台X反駁川普的言論，強調巴拿馬運河現在是、未來也將是巴拿馬的。

歐巴馬時期的前美國駐俄大使麥克弗爾在X平台寫道，「中國並未主導營運巴拿馬運河」，同時又稱「你不可能既是和平的總統，又企圖奪回巴拿馬運河。」

針對巴拿馬運河議題，大陸外交部先前表示，巴拿馬運河不受任何大國直接或間接控制，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權。