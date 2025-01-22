川普第一天行政命令大噴發 撤銷拜登78道命令

美國總統川普上任第一天就簽署大量行政命令，並撤銷前任總統拜登簽署的近80項行政命令，針對非法移民，凍結聯邦政府人事，並下令所有政府公務員必須返回辦公室工作，這是他上任首日針對內政方面祭出的第一波措施。

川普20日說：「今天，我將簽署一系列具歷史意義的行政命令，我們將開始完成重整美國及常識革命。」他將撤銷拜登簽署的78項行政命令，宣布美墨邊境非法移民問題為國家緊急狀態，將犯罪集團列為恐怖組織，並終結非法移民在美國出生子女的自動公民權。川普還簽署命令，預料將暫停美國的難民安置計畫四個月，儘管命令的具體文本尚未公開。

川普就職日簽署的行政命令 圖／經濟日報提供

但在終結「出生公民權」部分，預料將面臨重大法律挑戰。根據美國憲法第14修正案，任何在美國領土內出生的人即為美國公民。有記者問到可能遇到的法律挑戰時，川普回應說：「你或許是對的。」但「我們有充分的法律論據」。

川普表示，他將宣布南部邊境進入國家緊急狀態，部署軍隊制止非法移民，並驅逐已經在美國境內的非法移民。他說：「我們將開始遣返數百萬名外國犯罪分子。」白宮官員透露，川普已簽署至少十道與移民相關的行政命令。但限制移民和驅逐移民可能會對美國經濟產生深遠影響，特別是大量僱用非法移民的農業、房屋營建等產業。

此外，川普在就職演說中承諾，將對聯邦政府大幅改革。在他簽署的勞動相關行政命令中，包括將凍結全聯邦政府內的招聘，這可能是他精簡聯邦政府的第一步。他特別點名國稅局（IRS），「我們將暫停新聘國稅局人員，同時要求聯邦公務員必須重返辦公室工作。」

聯邦遠距工作政策也成為今年共和黨主導的眾議院監督與政府事務委員會首場聽證會焦點。委員會新設一個子委員會，以配合馬斯克領導的政府效率部（DOGE）的工作。

據聯邦參議員恩斯特去年發布的報告，大約三分之一聯邦公務員目前全職在家遠距工作，導致約一半聯邦辦公空間閒置。

此外，川普表示，他將動用權力降低通膨率。他說：「我將指示所有內閣成員運用他們掌握的巨大權力，戰勝創紀錄的通膨，並迅速降低成本和物價。」

截至去年12月，美國民眾生活成本比一年前增加2.9%，高於疫情前水準和聯準會2%的年通膨目標。

川普預料接下來將簽署更多行政命令，可能觸及提振加密貨幣產業。