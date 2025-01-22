川普上任未對大陸加關稅 外媒：兩國有望重啟關係

美國總統川普在就職首日表示，計劃2月1日前對墨西哥和加拿大課徵最高25%的關稅，並再次強調他認為這兩個鄰國縱容移民和毒品流入美國。然而，川普並未立即宣布對中國大陸祭出關稅措施，僅指示政府要處理全球的不公平貿易措施，並調查北京是否仍遵守他上次任期內所簽署的協議。

彭博引述知情人士透露，這意外給了北京喘息機會。

川普20日結束就職日程序後，即回到白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令。在競選期間，川普不斷揚言要對陸製產品加徵約60%關稅，還表示因北京未能阻止毒品「大量流入」美國，而提高徵收10%的關稅。但在橢圓形辦公室的記者會上，他表示計畫2月1日前對墨西哥和加拿大課徵最高25%的關稅，卻未宣布對大陸加徵關稅，還說「我們將與習近平主席開會，通電話」。川普並補充說，他已受邀訪問中國大陸，但沒有證實他是否計劃進行這樣的訪問。

川普就職演說重點

歐盟也成川普的箭靶。他說，歐盟對美國享有貿易順差，威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟課徵關稅，「他們不買我們的汽車，不買我們的農產品，他們幾乎不買任何東西；但我們買他們的汽車，並買他們的農產品。因此我們的作法是實施關稅，或他們必須購買我們的石油」。

川普另外簽署一項命令，要求內閣成員解決全球範圍內的不公平貿易行為，並調查中國大陸對他第一任內所達成經貿協議的遵守情況。根據彭博取得的一份尚未公開的背景說明文件（fact sheet），川普所下達的指示，目的在「扭轉全球化和忽視美國貿易政策所導致的破壞性影響」。文件中還要求聯邦各機構解決其他國家的貨幣操縱問題。

彭博資訊報導，知情人士透露，川普上任首日並未立即針對北京，反映出這位新總統轉向談判模式，並希望與大陸國家主席習近平談妥別的協議。路透則說，川普暫緩對大陸課徵關稅，代表兩國有望透過談判，重啟關係。不過，也有知情人士警告，川普經常說變就變，仍可能決定重新推進原定針對中國大陸的計畫，況且川普在就職演說中已表明，關稅即將上路。