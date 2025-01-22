美國離岸風電業「錢」景蒙塵

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
風電示意圖。 聯合報資料照片
風電示意圖。 聯合報資料照片

根據白宮在美國總統川普就職後發出的資料，川普將命令聯邦政府停止出租土地給業者設置新的「大型風電場」。再生能源倡導者發出警告，一旦不再出租土地和水域等供廠商設置風電場，將威脅到美國的離岸風電產業，沿美國東岸的大型乾淨能源設置計畫就會停擺。

離岸風電業在美國先前就已備受融資成本、設備成本增加所苦；川普在他第二個任期開始的第一個小時內，又矢言要停止出租聯邦土地給新的風電計畫。對業者而言，未來成本可能再飆高。

川普要阻擋風電發展是其能源行政命令配套指示的一環。白宮的文件指出，「川普總統的能源政策，將會終結出租給大型風電場，這類破壞我們的自然景觀，又沒能服務美國能源消費者的案子」。

川普說：「我們不會弄什麼風的東西。那些又大又醜的風車會毀了你的社區。」他說，離岸風電專案是近年來美國東岸鯨魚死亡數量增加的原因，但沒拿出證據。

川普還說：「它們到目前是最昂貴的能源形式，而且還會殺死鳥類、破壞美麗的地貌。」

川普此舉引發風電產業代表的擔憂。他們表示川普對風電的立場，與他承諾要將國家能源生產最大化，根本是自相矛盾。  

川普對風電的反對立場也與他第一任形成鮮明對比，當時的川普政府1.0曾鼓勵離岸風電發展。甫卸任總統的拜登，在任內將風電視為使美國電力產業脫碳、對抗氣候變遷策略的重要組成，拜登政府也曾多次招標，以開發新的大型專案。

川普 美國 離岸風電

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