最大金主美國 喊撤出WHO

美國總統川普20日剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。川普認為，世衛在新冠疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

川普表示，世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，還要美國「不公平地支付重金」，與中國大陸等其他大國所支付的金額不成比例。川普簽署行政命令時說：「世衛組織敲我們竹槓，每個人都敲詐美國。這種事不會再發生了。」

此舉意味美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛最大金主，約占世衛整體資金的18%，所提供的資助遠遠超過其他國家。世衛組織2024-2025年度的兩年期預算為68億美元。

川普在首次執政期間的2020年，就曾指控世衛在新冠疫情起源上協助中國大陸「誤導全球」，並於當年7月正式採取行動，準備退出世衛，後因川普2020年敗選，拜登2021年1月20日就職第一天就將退出世衛案擋下而沒退成。