聽新聞
0:00 / 0:00

最大金主美國 喊撤出WHO

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普20日剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。川普認為，世衛在新冠疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

川普表示，世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，還要美國「不公平地支付重金」，與中國大陸等其他大國所支付的金額不成比例。川普簽署行政命令時說：「世衛組織敲我們竹槓，每個人都敲詐美國。這種事不會再發生了。」

此舉意味美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛最大金主，約占世衛整體資金的18%，所提供的資助遠遠超過其他國家。世衛組織2024-2025年度的兩年期預算為68億美元。

川普在首次執政期間的2020年，就曾指控世衛在新冠疫情起源上協助中國大陸「誤導全球」，並於當年7月正式採取行動，準備退出世衛，後因川普2020年敗選，拜登2021年1月20日就職第一天就將退出世衛案擋下而沒退成。

川普 美國

延伸閱讀

川普就職演說強調石油 台學者：帶回製造業與傳統

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

川普回鍋…南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠

要美國邁入黃金時代 川普就職演說「4大經濟要點」一文掌握

相關新聞

川普宣布美退世衛 取消在美出生公民權

美國總統川普廿日宣誓就職美國第四十七任總統，表示美國從此刻開始邁入黃金時代，並稱廿日為「解放日」。他就任首日就簽署上百項...

政策轉彎 川普再退出巴黎協定

美國總統川普廿日推動能源與氣候政策大轉彎，除將再度退出巴黎氣候協定，還宣布全國能源緊急狀態，支持增產美國油氣。川普也說將...

推遲對陸加徵關稅／美中和解 可能性增

路透廿一日報導，美國總統川普廿日就任當天意外推遲對中國大陸加徵關稅，也未單獨挑明北京為威脅，這讓美中和解的可能性提升；雙...

美國增產油氣 能源政策大轉彎 強調國內儲量豐富

美國總統川普20日就職後宣布能源緊急狀態，並啟動美國能源政策的全面改革，將取消政府對石油及天然氣生產的各項管制，集中聯邦...

美國離岸風電業「錢」景蒙塵

根據白宮在美國總統川普就職後發出的資料，川普將命令聯邦政府停止出租土地給業者設置新的「大型風電場」。再生能源倡導者發出警...

最大金主美國 喊撤出WHO

美國總統川普20日剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。川普認為，世衛在新冠疫情和其他國際衛生危機上都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。