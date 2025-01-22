美政府只承認兩性 女性運動排除跨性人

川普提名的領導班子包括幾位同中國交往頗多的人士，他們各自的對華態度大不相同，比如盧比奧和馬斯克。鑑於川普總統上任第一天未宣佈對中國產品加徵關稅，似乎是為談判留下空間。

2025-01-22 01:49