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美政府只承認兩性 女性運動排除跨性人
美國總統川普廿日表示，美國只有男性及女性。白宮官員說，川普就職後簽署行政命令，結束「多元化、公平與包容」（DEI）計畫，同時宣布聯邦政府只承認男女兩個性別。
官員說，川普很快會就DEI問題進一步採取行動，但具體措施或何時宣布目前尚未確定。
川普政府也不允許聯邦資金資助變性手術，也會審查及終止新政府所視為的「歧視性項目」，包括環境正義補助金、多元培訓計畫等。川普在競選期間一再稱跨性別女性為男性，表示跨性別女性不能參加女性運動，誓言「把男性排除在女性運動之外」。
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