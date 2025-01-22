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政策轉彎 川普再退出巴黎協定

聯合報／ 編譯俞仲慈劉忠勇／綜合報導
川普就職日主要行政命令 製表／盧思綸 圖／聯合報提供
川普就職日主要行政命令 製表／盧思綸 圖／聯合報提供

美國總統川普廿日推動能源與氣候政策大轉彎，除將再度退出巴黎氣候協定，還宣布全國能源緊急狀態，支持增產美國油氣。川普也說將終結綠色新政，撤銷電動車補助，更批評風力發電機醜又貴，宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃。

川普就職當天簽署行政命令，將使美國退出巴黎氣候協定。他隨後正式致函聯合國，通知美國退出該協定意願。根據規定，向聯合國提交通知後約一年才會完成正式退出。

該協定在二○一五年通過，旨在減少助長氣候變遷的溫室氣體排放，最早由歐巴馬政府簽署，但川普上次執政時在二○一七年宣布退出。拜登二○二一年一月就任總統後，讓美國重新加入。美國是全球第二大溫室氣體排放國，僅次於中國大陸。

川普並宣告將大規模開採石油和天然氣，以解決空前通貨膨脹問題。他指出，通膨是大量過度支出和能源價格飆升所導致，「我們就要鑽，用力鑽（油氣）」。他在就職演說稱，美國有其他製造業國家永遠沒有的資源：全球最大油氣儲量，「我們將降低能源價格，重新充盈戰略儲備，並將美國能源出口全世界」。

他在行政命令中宣布能源緊急狀態，指美國在能源與關鍵礦產的租賃、開發、生產、運輸及發電能力「遠遠不足以滿足國家需求」，加劇能源價格高漲問題。

川普採取行動促進阿拉斯加州的油氣與礦產開發。此外，川普承諾放寬對發電廠與汽車的汙染限制，這些限制旨在減少溫室氣體排放。川普也下令取消電動車的「強制規定」，如推動讓電動車在二○三○年占新車銷售一半的拜登行政命令。

川普也指示能源部，重新審核出口液化天然氣至亞洲國家和其他未與美國簽署自由貿易協定國家的申請，推翻拜登剛下達的禁令。

川普還宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃，以待環境和經濟審查。他說離岸風電專案是近年美國東岸鯨魚死亡數量增加的原因，但沒拿出佐證。川普並批評風電目前是最昂貴的能源形式，且會危害鳥類和地貌。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行祕書斯帝爾說，接納全球清潔能源蓬勃發展將意味龐大利潤、數百萬製造業工作機會和乾淨空氣，予以忽視只會讓這些巨額財富流向競爭對手，乾旱、野火和超級風暴等天災還會不斷惡化，摧毀財產和企業，衝擊全國糧食生產，推高整體通膨。

川普 巴黎氣候協定 美國

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