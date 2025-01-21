美國政府大房東因「此事」和川普從情人變仇人

美國聯邦總務署（GSA）在全美管理的聯邦建築物面積合計3.7億平方英尺，但空屋數量過多，使用率不佳。該單位和川普的關係可追溯至海湖莊園，但雙方後2016年總統大選調查案而反目，有可能加速政府對其「房地產」的整併行動。

道瓊社報導，GSA在全美持有、管理和租賃許多政府不動產，可謂美國政府的大房東。GSA 2023年曾在國會聽證會上表示，其管理的許多政府建築物，因缺乏資金而年久失修，不是荒廢就是未被充分利用。

熟悉政府交接作業的知情人士透露，川普團隊打算將三分之二的政府辦公建築出售給民間部門。華府地區開發商Don Peebles表示，「這些建物將以市價的三折出售」，有可能拖累近來價格日漸下滑的華府地區其他辦公建築的價值。

Peeble說，GSA也有可能取消約75%在華府向私人租賃的辦公空間合約，這將對當地房東造成壓力，因為許多屋主視GSA為牢靠的房客。

早在川普成立「政府效率部門」（DOGE）前，杜魯門總統就在1949年成立了GSA，該機構目的原為減少政府浪費，為納稅人省錢，在二戰後整併許多政府部門。這些年來GSA卻逐漸成為美國政府的房東，也是政府單位採買電腦、車輛和餐飲等必需品和服務的地方。

一位前GSA官員表示，一些大型政府建築已荒廢且無法使用。為了幫助GSA出脫旗下管理的建物，國會議員近來鬆綁一些銷售法規。

以GSA位於華府黃金地段L'Enfant廣場的地方總部為例，這棟約100萬平方英尺的建物是GSA尋求脫手的最大建築。根據GSA在2021年提出的報告，該建築自2018年已無人使用，因整修費用可能高達1.85億美元。

參議院DOGE黨團會議主持人、共和黨參議員Joni Ernst近期報告發現，GSA在華府持有建築的平均使用率約12%，而政府在全美擁有逾7,500棟空屋，另有2,200多間，有部分是空的。

川普和GSA的淵源頗深，他在佛州的海湖莊園原本的屋主是波斯特早餐穀物（Post Cereal）品牌繼承人Marjorie Merriweather Post。她死後將其交付給聯邦政府，但GSA認為管理該莊園所費不貲，1981年將其交回給Post基金會管理。川普四年後將其買下，海湖莊園自此成為一個度假山莊，以及他近年來的主要居所。

GSA後來又在2012年授權川普家族將政府持有、位於華府的舊郵政大樓重新開發為豪華飯店。但雙方關係在幾年後開始惡化，川普因GSA在聯邦政府對俄羅斯介入2016大選一事的特別顧問調查案中移交電郵的舉措，與該單位產生衝突。

川普去年當選後，拒絕GSA提供其在臨時辦公空間和其他資源，使他成為1963年GSA開始提供交接期間相關服務至今，首位不接受這項資源的候任總統。