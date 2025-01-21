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川普暫停美國對外發展援助90天 烏官員澄清不影響軍援

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
第55屆世界經濟論壇（WEF）年會20日在瑞士達沃斯開幕當天，「烏克蘭之屋」的一台大螢幕播放美國總統川普在就職典禮上發表演說。照片使用變焦效果拍攝。路透
第55屆世界經濟論壇（WEF）年會20日在瑞士達沃斯開幕當天，「烏克蘭之屋」的一台大螢幕播放美國總統川普在就職典禮上發表演說。照片使用變焦效果拍攝。路透

美國總統川普20日一上任就簽署一連串行政命令。根據白宮當天發布的一道行政命令，川普暫停美國對外發展援助90天，並下令審查援助計畫，以確保符合華府外交政策。烏克蘭官員上網表示，此事不影響美國對烏軍援。

基輔獨立報報導，川普暫停對外發展援助的命令寫道，「美國對外援助領域和官僚主義並不符合美國利益，在許多情況下，與美國價值對立」，但並未舉出具體實例。

該行政命令寫道，「所有負責美國對外發展援助計畫的部門和機構負責人，應立即暫停支付新承付款項和發展援助資金給外國和正在執行的非政府組織、國際組織和承包商，等待對這些計畫進行效率及是否符合美國外交政策的審核」。

官方數據顯示，烏克蘭位居美國發展援助受贈國名單之首；面對俄羅斯侵略，烏克蘭2023年獲得超過170億美元經濟援助，目前仍不清楚哪些計畫將受影響，或將對烏克蘭產生什麼樣的直接影響。美國的聯邦預算由國會制定，仍不清楚該命令可能削減哪些資金。

除了發展援助外，自2022年俄烏全面戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供660億美元軍事援助。川普先前曾暗示可能減少對烏軍援，並誓言要讓美國「脫離」這場衝突。

烏克蘭國家安全與國防委員會反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）21日說，這道行政命令不會影響美國對烏克蘭的軍事支援。他在Telegram指出，「這完全是關於其他事情」。

川普 烏克蘭 美國

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