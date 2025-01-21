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四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國大陸關注

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
國務卿盧比歐將在華府與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」會議，展現出川普政府對中國大陸的關注。路透社
國務卿盧比歐將在華府與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」會議，展現出川普政府對中國大陸的關注。路透社

今天是美國總統川普第2任期的第2天，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將在華府與澳洲印度日本外交首長舉行「四方安全對話」會議，展現出川普政府對中國大陸的關注。

路透社報導，「四方安全對話」（Quad）由4個關注中國大陸勢力日益擴大的國家組成，這場峰會將在美國國務院舉行，目的是要表明對抗北京當局是川普新政府的首要任務之一。

參與籌備會議的消息人士指出，這場會議還可能為「四方安全對話」成員國領袖，在川普上任初期舉行峰會奠定基礎。

另一名參與籌劃會議的人士表示，川普政府也在安排「四方安全對話」外長於白宮舉行另一場會議。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）週末已於華府和印度外長及日本外相會面，她表示，「四方安全對話」外長受邀參加川普就職典禮，顯示各方對於在印太地區密切合作的重視。

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