四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國大陸關注
今天是美國總統川普第2任期的第2天，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將在華府與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」會議，展現出川普政府對中國大陸的關注。
路透社報導，「四方安全對話」（Quad）由4個關注中國大陸勢力日益擴大的國家組成，這場峰會將在美國國務院舉行，目的是要表明對抗北京當局是川普新政府的首要任務之一。
參與籌備會議的消息人士指出，這場會議還可能為「四方安全對話」成員國領袖，在川普上任初期舉行峰會奠定基礎。
另一名參與籌劃會議的人士表示，川普政府也在安排「四方安全對話」外長於白宮舉行另一場會議。
澳洲外長黃英賢（Penny Wong）週末已於華府和印度外長及日本外相會面，她表示，「四方安全對話」外長受邀參加川普就職典禮，顯示各方對於在印太地區密切合作的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言