回應川普新政 歐盟及中國大陸高舉氣候承諾多邊合作

川普在就職日宣布退出「巴黎氣候協定」，歐盟執委會主席范德賴恩和中國副總理丁薛祥分別在世界經濟論壇年會強調支持氣候協定，並標舉多邊貿易合作，意在爭取美國單邊化下的國際領導地位。

美國總統川普（Donald Trump）昨天上任首日提出的多項新政，反映他治下的美國將偏好單邊行事，降低對國際多邊組織、多邊協定的投入。在瑞士舉行的「世界經濟論壇」（WEF）年會今天先後安排歐盟、中國領導人單獨演講，象徵他們對川普2.0的第一波回應。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，氣候變遷仍是全球的首要議程，「巴黎氣候協定」（ParisAgreement）仍是所有人類最好的希望所繫，因此歐洲將會持續這條路線，並與所有想要保護自然、停止全球暖化的國家合作，包括提升潔淨能源科技和產業。

她指出，隨著強權競爭加劇，「我看到世界各地愈來愈想要與我們更密切交往」，例如過去2個月歐盟便分別談妥與瑞士、南方共同市場（Mercosur）和墨西哥的貿易協定。她說歐盟的吸引力來自按照規則行事及透明度，並且樂於促成夥伴國家的本地產業繁榮。

范德賴恩還宣布新一屆執委會自去年12月上任後，她的首度出訪地將是「世界上（人口）最大國家及民主政體」印度，矢言與印度總理莫迪（NarendraModi）共同提升雙邊戰略夥伴關係，代表歐盟分散供應鏈夥伴的努力。

面對川普高舉關稅大刀，范德賴恩以美歐緊密的經濟整合關係溫情喊話，指出歐洲企業在美國僱用350萬人，另有100萬個美國工作職位來自與歐盟的直接貿易；美國製造的飛機和藥物來自許多歐洲供應鏈，而歐洲來自美國的數位服務進口量是來自整個亞太地區的2倍；美國海外資產有2/3存放在歐洲，而歐盟超過50%的進口液化天然氣（LNG）是從美國來。

她強調歐盟的優先事項是與美國及早對話、討論共同利益，「我們會務實，但也會站穩原則立場，以維護我們的利益和價值－這就是歐洲做事的方式」。

中國國務院第一副總理丁薛祥緊接在范德賴恩之後發表演說。他首先提出中國國家主席習近平8年前在世界經濟論壇的大哉問「世界怎麼了，我們怎麼辦」，如今「世界百年變局加速演進」，人類再度來到多邊主義與單邊主義博弈的十字路口。

丁薛祥強調中國將「高舉多邊主義的旗幟」，「國際上的事要大家商量著辦」，並說今年是聯合國（UN）80週年，中國堅定維護以聯合國為核心的全球體系。

川普昨天同時宣布退出聯合國體系下的世界衛生組織（WHO），而中國早在聯合國行政系統深入經營多年，美國的退出恐加速擴大中國對聯合國體系的影響力。

丁薛祥還說中國將「遵循巴黎公約的原則和目標」，強調「中國的優質產能為全世界的綠色低碳轉型提供重要助力。無論世界局勢如何改變，中國推進氣候承諾的決心不變」。

他在答覆世界經濟論壇創辦人史瓦布（KlausSchwab）時表示，國際體系的分裂後果令人「不敢想像」，一旦分裂，人類將難以再共同應對地球上的挑戰，「弄得不好，將陷入對抗或甚至現代化戰爭」。

丁薛祥除了與范德賴恩同樣把握這個國際舞台的機會向外界喊話合作，他還試圖讓外界對中國經濟的前景安心，強調中國的高質量發展「穩中有進」，坦言當前中國經濟遇到的困難除了外部環境因素，也有自身經濟結構調整的陣痛。

他表示中國將加強調節，提振消費、創新，讓房市止跌回穩，降低地方債務風險。

美歐長期以來都對與中國貿易造成大量逆差的進出口不平衡感到不滿，丁薛祥在演說中間接辯解，指中國外貿「不追求順差，願進口更多國外有競爭力的產品」，並說經濟全球化帶來利益分配上的矛盾分歧，只能在進程中解決，「打貿易戰沒有贏家」。