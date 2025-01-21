川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，並在重返白宮橢圓形辦公室後，簽署了一系列行政命令，其一舉一動都被媒體緊盯著。然而根據Google搜索趨勢顯示，比起川普的行政命令或典禮本身，美國人更關心川普為何沒有在宣誓就職時將手放在聖經上，以及他與梅蘭妮亞之間的微妙互動。

根據路透社報導，美國總統按慣例在國會大廈圓形大廳宣誓就職時，會舉起右手、用左手按著聖經後宣讀就職誓言，然而川普宣誓期間卻被鏡頭捕捉到，沒有將左手放在由妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）手持的兩本聖經上，隨後此一舉動便登上了Google的熱門搜尋，討論度一度高過就職典禮及演說本身。

根據Google搜索趨勢顯示，比起川普的行政命令或典禮本身，美國人更關心川普為何沒有在宣誓就職時將手放在聖經上。 路透社

對此，德州大學奧斯汀分校歷史學教授兼總統研究學者蘇里（Jeremi Suri）表示，川普的舉動其實並不影響宣誓，因為總統就職宣誓是針對憲法，而憲法並未規定「總統需要透過任何行動來證明自己與神有所聯繫」。

川普就職所使用的兩本聖經，一本是美國第16任總統林肯在1861年總統就職典禮，曾使用過的天鵝絨封面聖經，十分具有歷史意義；另一本則是川普母親在1955年送給他的個人聖經。

此外，川普與梅蘭妮亞在就職典禮上的微妙互動也引起熱議。梅蘭妮亞戴了一頂幾乎遮住整張臉的禮帽，一度讓川普只能「隔空」親吻妻子的臉頰，讓不少網友猜測選擇該頂帽子的背後用意，隨後川普又被多次拍到背對著梅蘭妮亞，兩人各自自己喝酒的畫面，微妙的互動引發不少關注。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康