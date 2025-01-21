聽新聞
0:00 / 0:00
川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍
美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，並在重返白宮橢圓形辦公室後，簽署了一系列行政命令，其一舉一動都被媒體緊盯著。然而根據Google搜索趨勢顯示，比起川普的行政命令或典禮本身，美國人更關心川普為何沒有在宣誓就職時將手放在聖經上，以及他與梅蘭妮亞之間的微妙互動。
根據路透社報導，美國總統按慣例在國會大廈圓形大廳宣誓就職時，會舉起右手、用左手按著聖經後宣讀就職誓言，然而川普宣誓期間卻被鏡頭捕捉到，沒有將左手放在由妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）手持的兩本聖經上，隨後此一舉動便登上了Google的熱門搜尋，討論度一度高過就職典禮及演說本身。
對此，德州大學奧斯汀分校歷史學教授兼總統研究學者蘇里（Jeremi Suri）表示，川普的舉動其實並不影響宣誓，因為總統就職宣誓是針對憲法，而憲法並未規定「總統需要透過任何行動來證明自己與神有所聯繫」。
川普就職所使用的兩本聖經，一本是美國第16任總統林肯在1861年總統就職典禮，曾使用過的天鵝絨封面聖經，十分具有歷史意義；另一本則是川普母親在1955年送給他的個人聖經。
此外，川普與梅蘭妮亞在就職典禮上的微妙互動也引起熱議。梅蘭妮亞戴了一頂幾乎遮住整張臉的禮帽，一度讓川普只能「隔空」親吻妻子的臉頰，讓不少網友猜測選擇該頂帽子的背後用意，隨後川普又被多次拍到背對著梅蘭妮亞，兩人各自自己喝酒的畫面，微妙的互動引發不少關注。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言