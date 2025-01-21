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要美國邁入黃金時代 川普就職演說「4大經濟要點」一文掌握

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國總統川普在就職演說中提出四個能讓經濟邁入「黃金時代」的方法，包括課徵貿易關稅、抑制通膨、促進石油鑽探，以及驅逐非法移民。路透
美國總統川普在就職演說中提出四個能讓經濟邁入「黃金時代」的方法，包括課徵貿易關稅、抑制通膨、促進石油鑽探，以及驅逐非法移民。路透

美國新任總統川普20日在國會大廈圓形大廳發表就職演說，闡述新政府的「美國優先」經濟議程，以及四個能讓美國經濟邁入「黃金時代」的方法，包括課徵貿易關稅、抑制通膨、促進石油鑽探，以及驅逐非法移民

他說：美國的黃金時代就從現在開始，「從今天起，我們的國家將再次繁榮昌盛，受到全世界尊重。我們將令所有國家稱羨，我們不會讓自己再受利用。在川普執政的每一天裡，我都會將美國放在第一位」。

Investopedia指出，川普的就職演說有四大經濟要點：

一、課徵貿易關稅

川普表示，他將成立「對外稅務局」（External Revenue Service），專門對從其他國家進口的商品徵收關稅。這些業務目前是由美國國土安全部轄下的美國海關和邊境保護局負責。由於川普矢言要對包括墨西哥、加拿大和中國在內的對外貿易徵收高額關稅，這個新部門可能會非常忙碌。

他說：「我們將成立『對外稅務局』徵收所有關稅、規費和收入。」「國外的龐大的資金將湧入我們的國庫。」但許多經濟學家表示，關稅的成本根本不是外部因素，因為商家通常會將進口稅成本轉嫁給美國消費者。如果川普堅持實施關稅，將引發通膨。

二、對抗通膨

川普表示，他將動用其權力來降低通膨率。他說：「我將指示所有內閣成員運用他們所掌握的巨大權力，戰勝創紀錄的通膨，並迅速降低成本和物價。」

截至去年12月，生活成本在過去12個月上漲了2.9%，高於疫情前水準和聯準會2%的年通膨目標，但遠低於2022年6月創下40年最高的9.1%通膨率。

三、促進石油鑽探

川普表示，降低能源成本是抑制通膨的關鍵。汽油、天然氣和電力的價格是家庭預算的主要因素，也是消費者物價指數（CPI） 的衡量指標。川普表示，他將發布行政命令，促進國內石油生產，並扭轉拜登推廣綠能和電動車的政策。他說：「今天我還將宣布國家能源緊急狀態。」

四、驅逐移民

川普表示，他將發布與移民有關的行政命令，包括驅逐移民在內。他說，他將宣布南部邊境進入國家緊急狀態，部署軍隊制止非法移民，並驅逐已經在美國境內的非法移民。他說：「我們將開始遣返數百萬名外國犯罪分子。」

但限制移民和驅逐移民可能會對美國經濟產生深遠影響，特別是大量僱用非法移民的農業、房屋營建等產業。

川普 移民 美國 通膨 關稅

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