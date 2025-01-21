億萬金童登大人！川普18歲兒「高富帥」邪笑引瘋狂 豪奢護膚之道曝光

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香港01／ 王海
川普小兒子巴倫。 圖／法新社
川普小兒子巴倫。 圖／法新社

川普（Donald Trump）1月20日宣誓就職美國第47任總統。透過現場的直播，許多網友都留意到川普18歲的小兒子巴倫（Barron Trump）帥氣的面龐和高大的身材。綜合外媒報導，原來這位身高2.06米（6尺9寸）的大學一年級生有其獨特的護膚之道，每日都會用頂級魚子醬製成的保濕霜從頭擦到腳，難怪如此青靚白淨。

巴倫出席父親川普總統就職典禮時面露微笑，在X引起網友熱議：

身高超過2米，貨真價實的「高富帥」？

川普身高1.9米，而妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）則有1.8米，巴倫自小就遺傳父母強大的基因，現時已長到2.06米高。

對於兒子傲人的身高，川普曾在受訪時將功勞歸功於巴倫的外婆阿瑪莉亞（Amalia Knavs），表揚她把巴倫照顧得很好，而巴倫也只吃她煮的飯菜，這就是他如此高大的主要原因。

自小就是萬千寵愛在一身的億萬金童

梅蘭妮亞（Melania Trump）在2005年下嫁給川普後誕下巴倫，巴倫出生時川普已經年逾60歲，而「老來得子」的川普似乎也十分寵愛這位小兒子，不時帶著年幼的他出席公開活動。

而作為美國富豪川普的兒子，巴倫的童年也是過得相當奢華。他在紐約市中心第五大道的川普大樓（Trump Tower）頂層公寓長大，那是川普家族專用的樓層，而在父親當上總統之前，巴倫早就享受著總統套房級別的服務，享盡榮華富貴。

每日都用魚子醬敷面？

可能有人會覺得像巴倫那麼年輕並不需要特別去護膚，不過因為母親梅蘭妮亞曾經是模特兒的關係，因此對寶貝兒子巴倫呵護備至，自小就給他最好的保養條件。

梅蘭妮亞過往受訪時曾表示，巴倫每日洗好澡後，都會用頂級魚子醬製成的保濕霜從頭到腳擦一遍，這可能就是他如此青靚白淨的原因。

川普的18歲小兒子巴倫，白皙亮麗的外型在就職典禮上成為矚目焦點。 圖／美聯社
川普的18歲小兒子巴倫，白皙亮麗的外型在就職典禮上成為矚目焦點。 圖／美聯社

巴倫就讀紐約大學商學院，引起同學們起鬨

2024年9月巴倫入學紐約大學商學院（New York University Stern School of Business），開學首日就引發熱烈的討論，有網友上傳他上學的照片。只見他身穿白色polo衫、背著背包輕鬆上學，不少網友留言覺得他這身打扮同樣帥氣。

巴倫雖然年僅18歲，但對父親川普的勝選亦有作出貢獻。川普在去年勝出大選後曾表示，就是巴倫建議他與網紅Logan Paul和Joe Rogan進行訪談，節目獲得不錯的迴響並成功協助他爭取更多年輕選民的支持。

這一切都令人期待巴倫在未來4年會如何協助川普，更好利用社交媒體獲得民眾的支持。

延伸閱讀：

特朗普當選美國總統｜小兒子巴倫出席勝利演講 一外表特點惹熱議

美國大選2024｜特朗普7位家族成員顏值高 18歲兒子巴倫真高富帥

文章授權轉載自《香港01》

川普 梅蘭妮亞 顏值

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