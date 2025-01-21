3重量級韓企領袖受邀川普就職典禮 仍被擋在圓形大廳外

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普就職典禮移師室內，許多來賓和民眾在第一資本體育館（Capital One Arena，如圖）透過轉播觀禮。路透
川普就職典禮移師室內，許多來賓和民眾在第一資本體育館（Capital One Arena，如圖）透過轉播觀禮。路透

據韓國媒體報導，受邀參加川普就職典禮的三位南韓企業領袖，未能進入國會大廈的圓形大廳觀禮，而是在附近的體育館看轉播。

南韓中央日報報導，川普就職典禮因擔心低溫襲擊，40年來首次移師室內，但因座位有限，包含南韓零售巨擘新世界集團會長鄭溶鎮、酷澎（Coupang）執行長金範錫，以及食品業者SPC集團董事長許英寅在內的重量級韓企領袖，均無法入內觀禮。南韓政府則由駐美大使趙賢東代表，在國會大廈內觀禮。

川普在就職典禮結束後前往轉播典禮的第一資本體育館（Capital One Arena），在觀禮民眾面前簽署多項行政命令。

新世界集團證實，鄭溶鎮當天便是在該體育館觀禮，他也參加了傍晚的「星光舞會」（Starlight Ball）。為強化該集團的全球商業網絡，鄭溶鎮在就職典禮前，已和聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森和國務卿魯比歐會面，也和白宮人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇塞克斯論及在自家集團業務上採用AI的可能性。

報導指出，酷澎執行長金範錫當天也在體育館觀禮，但18日已先於副總統范斯主持的私人晚宴中，和川普提名的內閣成員見面。金範錫據傳也在17日川普長子小川普（Donald Trump Jr.）主持的歡迎會上，和國家經濟會議主席哈塞特見面。

SPC集團則表示，許英寅此行與美國國會議員和川普團隊的其他高級官員會面，他也預計主持一場會議，研討該集團預定在德州興建的工廠。

南韓 川普 體育館

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