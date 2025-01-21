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川普計畫退出巴黎協定 澳洲重申堅定氣候變遷行動

中央社／ 雪梨21日專電

儘管美國總統川普上任後宣布將退出「巴黎協定」，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今強調，澳洲將繼續對氣候變遷採取行動，不僅是為應對極端氣候，也為發展經濟與增加就業機會。

川普宣布將終結「綠色新政」，並計劃退出巴黎協定。艾班尼斯今接受澳洲媒體7NEWS訪問時表示，川普的主張將影響全球，但澳洲也有自己的立場。

他指出，澳洲是一個主權國家，將繼續對氣候變遷採取行動，這不僅是因為澳洲有興趣接受挑戰，也是因為澳洲深受極端氣候影響，例如2019至2020年的大規模火災對國家產生毀滅性影響，「我們知道我們特別脆弱。」

「即使不接受氣候變遷的科學，相關經濟機會對澳洲也非常巨大。」艾班尼斯說，澳洲不僅要減排，還要發展經濟並創造就業機會。

工黨政府上任後推出「未來澳洲製造」（FutureMade in Australia）等計畫，宣示將澳洲打造為「再生能源大國」，並訂下2050年實現淨零排放的目標。

澳洲政府昨再祭出利多，將向鋁業提供20億澳元（約新台幣408億元）的信貸，支持該產業改用綠色能源進行生產，邁向「綠鋁」。

潔淨能源委員會（Clean Energy Council）執行長松頓（Kane Thornton）對此政策表示歡迎。他指出，澳洲為世界第二大鋁氧石及氧化鋁生產國，並擁有最佳的太陽能與風能資源，非常適合成為綠鋁的生產基地。

潔淨能源委員會指出，鋁在再生能源技術中發揮關鍵作用，包括應用於太陽能板、電動車與電池等領域。隨著能源轉型的推動，全球對鋁的需求預計到2050年將倍增。但由於產業競爭激烈，未來的競爭優勢將取決於能否獲得低成本及低排放的電力。

川普 巴黎協定 氣候變遷 澳洲 艾班尼斯

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