貝佐斯未婚妻「爆乳」現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

美國新任總統川普於美東時間20日宣誓就職，不少科技大咖都是就職典禮的座上賓，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。其中，貝佐斯未婚妻、女記者桑切斯（Lauren Sanchez）因身穿白色爆乳西裝出席，讓不少人不知道眼睛該看哪裡，祖克柏一度偷瞄的影片更在網上瘋傳，而成為典禮另類「嬌點」。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，貝佐斯和桑切斯結伴出席川普就職典禮，原先桑切斯最外層穿了一件米白色絨毛大衣，當她進到國會大廈圓形大廳就座後，一脫下外套卻讓許多人感到害羞，只見她穿了一套緊身白色西裝，內搭白色鏤空蕾絲馬甲，火辣身材一覽無遺。

貝佐斯（右）和未婚妻桑切斯（左）結伴出席川普就職典禮。 路透社

桑切斯的穿搭正好和祖克柏妻子普莉希拉・陳（Priscilla Chan）形成鮮明對比，後者選擇優雅端莊的羊毛套裝，扣子全扣外還搭配了一條雙層珍珠項鍊。值得一提的是，坐在桑切斯身旁的祖克柏，還疑似「凍未條」被媒體捕捉到偷瞄了一眼桑切斯的胸口，儘管他隨後立刻移開視線、露出尷尬而不失禮貌地微笑，眼神明顯游移的畫面仍在網上瘋傳，不少網友笑稱，「至少我們知道他不是機器人」。

據了解，桑切斯過去也曾穿過許多華麗的服裝，但不少網友認為總統的就職儀式不能相提並論，「典禮應該表現出階級和尊嚴」、「在就職典禮上穿著維多利亞的秘密」、「可以在亞馬遜買一件襯衫」。