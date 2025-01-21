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川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普20日在第二度宣誓就職當天，於華府第一資本體育館內的就職遊行上簽署第6道行政命令。路透
美國總統川普20日在第二度宣誓就職當天，於華府第一資本體育館內的就職遊行上簽署第6道行政命令。路透

美國總統川普20日二度入主白宮後簽署一系列行政命令，其中一道命令是尋求撤銷50名前情報與高級政府官員的安全許可，包括多位中央情報局（CIA）的前局長、國防部前部長和國家情報機構前首長。

POLITICO報導，川普此項全面性行政命令，是報復2020年在一封涉及前總統拜登之子杭特筆電事件信函上簽名的人士。該封公開信質疑從一台杭特所擁有筆電獲取資訊的真實性，宣稱此事件具有「所有俄羅斯資訊作戰的典型特徵」。

這道行政命令稱「簽署者蓄意武器化情報界的莊嚴性，操縱政治進程與破壞我們的民主機制」。報導指出，這項命令納入許多早已離開公職而可能不再持有安全許可的人士，可被視為對付情報界成員的第一砲；川普本人與他的許多支持者指控情報界密謀抹黑他。

POLITICO指出，川普2018年就曾撤銷了直言不諱的批評者、CIA前局長布瑞南的安全許可，新命令則明顯更廣泛，位於榜首的是長期擔任各式政府公職，當過白宮幕僚長、CIA局長與國防部長的潘尼達，另外還有歐巴馬政府時期的國家情報總監克萊佩，以及當過CIA與國家安全局（NSA）局長的退役空軍上將海登。

儘管這項行政命令點名的50人中，許多人很可能並未持有現行的安全許可，卻可能意味著各家公司不會再依賴他們提供戰略建議。

此外，該命令特別挑出一個名字，即川普的前國家安全顧問兼共和黨諮詢師波頓。波頓寫過一本有關川普第一任期的回憶錄，而行政命令稱波頓的回憶錄含有敏感訊息，而且「損害未來總統們在國家安全問題上，向麾下幕僚尋求與取得坦率建議的能力」。

根據POLITICO的說法，波頓等依靠政府門路與聯繫的諮詢師，可能受到這道命令的最大影響。

國防部 川普 波頓

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