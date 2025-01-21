川普就職演說強調石油 台學者：帶回製造業與傳統

美國總統20日川普在就職演說中強調石油、製造業的重要，與拿回巴拿馬運河的決心，立法院長韓國瑜聽完後，希望能強化台美科技業合作機會，學者曾偉峯受訪時則分析，川普要拿回巴拿馬運河，是為了要讓製造業回歸美國，並與中國競爭製造業大國地位，未來對中經濟施壓會增加。學者嚴震生受訪時則說，川普的論述讓人感覺回到19世紀，要將中國趕出巴拿馬，他擔心中國可能會以美國退出台海作為交換，影響我國利益。

47是台美幸運數字

美國總統當選人川普再次入主白宮，台灣慶賀團團長韓國瑜、駐美代表俞大㵢在圓形大廳就職典禮外一個廳堂看轉播。韓國瑜聽完就職演說後接受媒體聯訪時指出，川普演講明示「美國優先」路線，而台灣的晶片、半導體等高科技業在全球非常有名，希望台美在高科技業有更多合作機會，能「強強聯合」。

川普在就職演說中，也表示要「改革」美國的貿易制度，以「保護美國的勞工及家庭」，並承諾美國再度成為一個製造業的國家，「我們將再度在美國製造汽車」，他說。

能源、移民緊急狀態

此外，川普還宣布「國家能源緊急狀態」，還有對對美墨邊境宣布國家緊急狀態，要解放美國的石油生產，同時派遣軍隊到南方，遣返「數百萬外國罪犯」；針對巴拿馬運河，川普表示要將其收回，避免中國實質上掌握運河，還要退出巴黎氣候協定、將將墨西哥灣的名字改為「美國灣」，並稱「美國的黃金時代才剛開始」。

對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時分析，川普就職演說的很多政策，在選戰時都已經講過，不過他的演說氛圍卻讓人感覺回到19世紀，強調關稅、領土擴張等觀念，尤其還將阿拉斯加的「丹奈利峰」又改為「麥金利山」，對原住民文化相當不尊重，還有希望將「墨西哥灣」改成「美國灣」也是。

美國恐退出東亞？

他解釋說，美國在19世紀是向上崛起的新興國家，要挑戰歐陸的英、法、德等強國，才會以高關稅的保護主義，還有擴張領土為主要訴求，如今美國早已是世界大國，卻重回過去的孤立主義。他認為，川普想拿回巴拿馬運河、買下格陵蘭等作法，都是為了要鞏固美國在西半球的地位。

「川普可能會放棄美國東半球地位！」嚴震生擔心，美國希望中國離開巴拿馬運河，若中國拿「美國離開台海」作為交換，川普說不定會答應，這對台灣不利。不過，政大國關中心究員研究員曾偉峯受訪時認為，川普想讓美國重回製造業大國行列，就是要與中國競爭，因此在對中經濟施壓上幅度有可能會更大。

全力復甦製造業

曾偉峯表示，川普這次因為無法再參選，這次就職演說沒有像上次那麼商人氣息，而是提出很多要作的事情、理念性較高。而從能源、製造業與拿回巴拿馬等面向的發言來看，川普就是希望將製造業帶回美國，便宜的石化能源不只要輸出全世界，還能支撐國內製造業就業，拿回巴拿馬運河也是希望降低美國產品的出口成本。

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