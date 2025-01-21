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川普就職日 馬克宏警告：歐洲不能只仰賴美國武器

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

美國總統川普正式就職之際，法國總統馬克宏敦促對歐洲國防工業進行更多投資。他還警告，納稅人繳交的巨額歐洲軍事預算不應僅用於購買美製武器。

路透社報導，美國總統川普在就職典禮上抱怨歐洲沒有支付足夠防衛費用的數分鐘前，馬克宏在致詞時指出，歐洲大陸應增加防衛支出。

馬克宏在向軍方高層發表的新年致詞中表示，「我們不能為了在國防上投入更多資金而共同舉債。」

「當我們說要投入更多軍費，在許多國家，這往往意味購買更多美製武器。」

擁有龐大國防工業的法國經常抱怨，在法國或歐洲也有替代選項的情況下，其他歐盟成員國仍會選擇購買美製武器。

德國決定於2022年發起採用美國和以色列硬體設備的「歐洲天空之盾」（European Sky Shield）共同防空計畫，而無視法國和義大利的替代方案，特別讓馬克宏生氣。

許多歐洲國家自第二次世界大戰、甚至更早之前就一直依賴美國安全保護傘。如今這些國家看到立場激進的川普上台，因此較先前更能接受馬克宏的這種論調。

馬克宏也提倡簡化歐洲國防工業。他指出，歐洲有47個不同的海軍工業平台，而美國只有6個。

他呼籲歐洲加強武器聯合研發，而且這項工作不一定要由法國公司帶頭。他說：「我們不會一直是歐洲冠軍，但我們會全力確保歐洲冠軍擁有全球影響力。」

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