川普就任整肅開始？美海岸防衛隊司令遭解職 JCS前主席官方肖像被撤

美國新任總統川普20日宣誓就職後，國土安全部（DHS）一名資深官員向福斯新聞證實，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）司令琳達．法根（Linda Fagan）上將已因邊境、招募和「信任衰退」相關顧慮而遭解職。

今年61歲的法根，2022年獲前總拜登總統提名出任海岸防衛隊第27位司令，除了是第一位女性司令，也是美軍六大軍種的第一位女性首長。但福斯新聞獨家報導，DHS代理部長賀夫曼已解除法根的職務，稱她領導能力不足、行動失敗且無力推進海岸防衛隊的戰略目標。

法根被控缺失包括未能解決邊境安全威脅、在招募和留營方面領導能力不足，採購破冰船和直升機等重要裝備時管理不善，過分注重多元、平等、共融（DEI）措施，以及「纏錨行動（Operation Fouled Anchor）」處裡不當與瞞報引發的「信任衰退」；纏錨行動指是海岸防衛隊對海岸防衛隊官校性侵案的內部調查。

根據報導，法根被控未能有效部署海岸防衛隊資產以支援國家邊境安全，包括攔截芬太尼和其他非法物質，也沒有與DHS進行充分協調，優先進行海上邊界行動。

此外，法根被指在招募人員方面出現重大失誤，不利作戰準備。報導同時指出，法根還讓DEI政策成為優先事項，包括了海岸防衛隊官校，將資源和重心從作戰本質轉移。

ABC新聞同一天報導，美國陸軍退役上將密利擔任參謀首長聯席會議（JCS）主席時的官方肖像，20日下午從五角大廈懸掛歷任JCS主席肖像的走廊取下。2名美國官員證實此事，其中一人稱該幅肖像目前去向不明。

密利的JCS主席肖像10日在該走廊舉行揭幕儀式，密利與現已卸任的國防部長奧斯丁均出席。五角大廈記者群最先注意到肖像消失，幾個小時前還懸掛肖像的位置空無一物，目前還不清楚密利肖像被移走原因，ABC新聞已聯繫白宮徵求意見。