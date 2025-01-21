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日相石破茂看川普就職 選戰所言直接變演說內容

中央社／ 東京21日綜合外電報導

美國新任總統川普今天宣誓就職並發表演說，日本首相石破茂認為演說內容體現了川普提出的「讓美國再次偉大」，也給人一種把在選戰期間所說的話原封不動變成演說內容的印象。

美國總統當選人川普於20日就職再次入主白宮，成為美國第47位總統，他在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職，隨即發表演說。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天上午在首相官邸受訪時，再度表達盡早舉行日美領袖會談的意願，還表示在基於兩國國家利益的同時，希望確立信賴關係為世界和平做出貢獻。

談到川普的就職演說內容，石破說，「我覺得體現了（川普提出的）『讓美國再次偉大』。美國歷任總統都會在就職演說中提出崇高理想，但川普在演說中提到派部隊前往南部邊境及能源政策的轉換等，給人一種把在選戰期間所說的話原封不動變成演說內容的印象」。

有關與川普舉行日美領袖會談，石破說，日本外務大臣岩屋毅參加川普就職典禮，也為會談的舉行預做準備，確切日程最後將根據雙方時間安排來決定，「我認為應該不用花太多時間就能決定，但為了不影響國會審議，會在獲得各黨理解同時做出決定」。

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