川普上任首日未課關稅 要求調查評估中國大陸等國家

美國總統川普未在就職首日對加、墨採取關稅措施，而是指示調查貿易赤字和其他國家不公平的貿易行為和貨幣操縱行為；根據備忘錄，他也指示評估中國在美中「第一階段」貿易協議的表現。

● 評估中國表現

根據川普發布的貿易備忘錄，他指示美國貿易代表署（USTR）評估中國在美中「第一階段」貿易協議的表現；川普在第一次執政期間於2020年與中國簽定貿易協議，以終結近兩年的關稅戰。

這項協議要求中國在兩年內擴大採購價值2000億美元的美國出口產品，但中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響下，沒有達成目標。

美國貿易代表署將判斷中國是否遵守協議，建議採取適當行動，視情況需要，甚至包括課徵關稅或其他措施。

川普在備忘錄中也要求美國貿易代表署針對中國的最惠國貿易待遇提出可能的變更建議，並調查其他可能「不合理或具有歧視性、可能對美國商業產生負擔或限制」的中國經濟措施。這些措辭是與美國貿易法301條款調查相關的術語。

川普也簽署行政命令，延後實施針對短影音平台TikTok的禁令；但川普也說，如果北京當局不同意美國可能與TikTok達成的交易，他或許會對中國課徵關稅。

川普在競選期間矢言對全球輸出到美國的產品課徵10%至20%的關稅，針對中國產品的稅率更達60%，希望藉此減少每年逾1兆美元的貿易赤字。

貿易專家認為，這類關稅將打破美墨加貿易協定（USMCA）等長期貿易協議、破壞供應鏈及增加成本。

根據這份備忘錄，川普也指示美國貿易代表署展開公開諮詢，為2026年檢討美墨加貿易協定做準備，並評估協議對美國工人、農人、牧人和服務供應商的影響。

一名政府高階官員不願多談新內閣在何時應兌現川普課徵關稅的承諾上出現意見分歧，僅說川普將與國會就關稅措施密切協調。

這名消息人士聲稱川普屬意的商務部長人選盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長人選班森特（ScottBessent）很快會推動川普的貿易政策，但並未提到具體時間表。

● 考慮對加拿大、墨西哥徵收25%關稅

川普今天未如先前承諾立即課徵關稅，但說他考慮於2月1日對來自加拿大和墨西哥的產品課徵25%的關稅。

他在這份總統備忘錄中指示商務部、財政部和貿易代表署調查鉅額貿易赤字造成的經濟和國家安全風險，並提出建議來彌補赤字。

記者在白宮問川普是否會對所有輸入美國的產品課徵統一關稅，他說：「或許會。但我們還沒準備這麼做。」

至於針對加拿大和墨西哥的關稅，川普說，他在考慮25%的稅率，因為這兩國疑似放任「大批群眾」和芬太尼（fentanyl）進入美國。

他也說，他希望利用關稅或更多能源出口來扭轉美國對歐盟的貿易赤字。

關稅是川普就職日的主旋律，他在華府告訴支持群眾：「徵收關稅會讓我們變得非常有錢…會將我國那些離去的生意帶回來。」

貿易分析師仍預期川普會在執政初期繼續推動針對全球各國課徵關稅的措施。