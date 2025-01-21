8年前後判若兩人！川普小兒子搶走就職典禮鎂光燈 1動作超像老爸

美國總統川普於20日宣誓就職，典禮上一部分鎂光燈焦點則被他的小兒子巴倫（Barron Trump）搶走。8年前川普首次就職時，巴倫還在就讀5年級小學，當時典禮上顯得有些羞澀，如今他已是18歲、自信十足的大學新鮮人。川普在演說中提起這位「高人一等」的兒子時，巴倫大方接受眾人歡呼，舉手投足已有乃夫之風。

澳洲天空新聞台（Sky News Australia）報導，在其中一段演講中，川普逐一提到家人，分享勝利的喜悅，其中包括他的小兒子拜倫。

「我有一位非常高的兒子，名叫巴倫。有人聽說過他嗎？」川普笑道。拜倫似乎很享受眾人關注，他站起來向觀眾揮手致意，並自信地將手放在耳邊，示意群眾加大歡呼聲。他甚至學了父親的招牌握拳動作。

川普對現場反應非常滿意，向觀眾致謝，並稱讚巴倫在競選連任中所做的貢獻。

「你知道嗎？我們以36個百分點贏得了年輕選民的支持。他（巴倫）會跟我說：『爸爸，你一定要上喬·羅根（Joe Rogan）的節目，還有其他這些播客……他非常了解這一點。』」川普補充說。

社群媒體近日熱議拜倫的身高，這位年輕人自2017年父親首次就職典禮以來急速長個子，現估計有205公分。相較之下，川普身高190公分，而巴倫的母親梅蘭妮亞則是175公分。

另外，服飾品牌Bespoke Pearce執行長皮爾斯（Nathan Pearce）透露，巴倫為了這次就職典禮挑選該品牌幾款服裝，並特別訂製一件「超深炭灰色羊絨大衣」。

一段影片顯示，拜倫站在印有總統徽章的講台後方，穿著深藍色訂製西裝，微笑並向觀眾揮手，讓人感受到他未來可能步入政壇的象徵意味。

「川普王朝後繼有人。」有網友評論道。更多人感慨巴倫的成長：「下一代已走向聚光燈，歷史總是會自己找出前進之道。」