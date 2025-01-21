快訊

因痛毆高嘉瑜入獄…林秉樞病到裝葉克膜？北所僅證實「去年12月住院至今」

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

川普就職後首篇貼文斬4前朝官 警告將砍「超過1000名公務員」

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯、第一夫人梅蘭妮亞、眾院議長強生等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。路透
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯、第一夫人梅蘭妮亞、眾院議長強生等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。路透

美國總統川普今早發布他就職以來的首篇社群媒體貼文，宣布解雇前總統拜登任命的4名高階政府官員；他還警告，近期有「超過1000名」公務員將被炒魷魚。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我們在白宮的第1天還沒結束！我的總統人事辦公室正積極尋找並開除不符合『讓美國再度偉大』（MAGA）願景的1000多名前任政府任命人員。」

貼文還指出：「在此發出這4人的正式解雇通知，很快還有更多名單即將發布：總統運動健身及營養委員會（President's Council on Sports, Fitness & Nutrition）的安德瑞斯（Jose Andres）、國家基礎建設諮詢委員會（National Infrastructure Advisory Council）的密利（Mark Milley）、威爾遜國際學人中心（WilsonCenter for Scholars）的胡克（Brian Hook），以及總統出口委員會（President's Export Council）的波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）。」

川普還在貼文最後加上：「你們被開除了！」（You Are Fired!）。這是他主持熱門真人實境秀「誰是接班人」（Apprentice）期間經常掛在嘴邊的口頭禪。

一旦川普兌現競選期間的承諾，決定大幅削減公務員、提升政府效率，甚至揚言裁減整個部門，那麼未來數天或數週裡，許多美國政府機構都將面臨人事動盪。

川普 社群媒體 美國

延伸閱讀

川普率美退出巴黎協定與WHO 陸外交部：表示關切

CNN：川普扶正政府效率部 納入體制而非外部諮詢

邀川普訪問大陸？ 陸外交部：願與美新政府保持溝通

川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

相關新聞

川普就任整肅開始？美海岸防衛隊司令遭解職 JCS前主席官方肖像被撤

美國新任總統川普20日宣誓就職後，國土安全部（DHS）一名資深官員向福斯新聞證實，海岸防衛隊（U.S. Coast Gu...

8年前後判若兩人！川普小兒子搶走就職典禮鎂光燈 1動作超像老爸

美國總統川普於20日宣誓就職，典禮上一部分鎂光燈焦點則被他的小兒子巴倫（Barron Trump）搶走。8年前川普首次就...

川普意外推遲對陸關稅 路透：提高美中關係重置可能性

路透21日報導，美國總統川普20日就任當天意外推遲對中國大陸加徵關稅，也未單獨挑明中國為威脅，這讓美中和解的可能性提升；...

川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性

美國總統川普20日二度入主白宮後簽署一系列行政命令，其中一道命令是尋求撤銷50名前情報與高級政府官員的安全許可，包括多位...

川普就職後首篇貼文斬4前朝官 警告將砍「超過1000名公務員」

美國總統川普今早發布他就職以來的首篇社群媒體貼文，宣布解雇前總統拜登任命的4名高階政府官員；他還警告，近期有「超過100...

川普宣布暫停新離岸風電租賃 稱風機醜又貴

美國總統川普今天宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃，以待環境和經濟審查，還說風力發電機醜陋、昂貴又危害野生動物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。