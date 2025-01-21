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川普宣布暫停新離岸風電租賃 稱風機醜又貴

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普今天宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃。 美聯社
美國總統川普今天宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃。 美聯社

美國總統川普今天宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃，以待環境和經濟審查，還說風力發電機醜陋、昂貴又危害野生動物。

路透社報導，川普說：「我們不會弄什麼風的東西。那些又大又醜的風車會毀了你的社區。」他說離岸風電專案是近年來美國東岸鯨魚死亡數量增加的原因，但沒拿出佐證。

川普還說：「它們到目前是最昂貴的能源形式，而且還會殺死鳥類、破壞美麗的地貌。」

白宮發布的新聞稿指出，川普已發布行政命令暫停美國外緣大陸棚所有區域的離岸風電租賃，直到完成環境和經濟審查。

不過這道政令不致影響由沃旭能源（Orsted）、Avangrid、哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners）和道明尼（Dominion）等企業所推動現有美國離岸風電專案。

但川普此舉仍引發風電產業代表的擔憂。他們表示川普對風電的立場，與他承諾要將國家能源生產最大化自相矛盾。

川普在就職演說中宣布「全國能源緊急狀態」。離岸風電倡議組織Turn Forward執行長卜萊特（HillaryBright）為此說：「全國能源緊急狀態使我們必須釋出所有必要的美國能源來源，離岸風電也得包括在內。」

甫卸任總統的拜登，在任內將風電視為使美國電力產業脫碳、對抗氣候變遷策略的重要組成，拜登政府也曾多次招標，以開發新的大型專案。

川普對風電的反對立場也與他第一任形成鮮明對比，當時的川普政府1.0曾鼓勵離岸風電發展。

在宣布暫緩離岸風電租賃的同時，川普提出一項大規模計畫，目的是要將美國石油與天然氣產量最大化，並宣布美國退出為對抗全球暖化於2015年簽署的「巴黎協定」（Paris Agreement）。

川普 拜登 美國 離岸風電

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