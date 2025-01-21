快訊

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

聽新聞
0:00 / 0:00

川普就職演說對陸態度溫和 卻簽署多項涉中行政命令

中央社／ 台北21日電
川普的就職演態度溫和，只在談到要奪回巴拿馬運河時提到大陸，但卻簽署多項涉中行政命令。 圖／路透
川普的就職演態度溫和，只在談到要奪回巴拿馬運河時提到大陸，但卻簽署多項涉中行政命令。 圖／路透

川普正式重返白宮，美中關係令人關注。川普的就職演說對中國態度溫和，只在談到要奪回巴拿馬運河時提到中國，但他簽署多項行政命令時都提到中國，包括暫緩TikTok禁令的同時，警告若中國拒絕讓美國獲得TikTok一半股份，會被大幅徵稅。

綜合華爾街日報、英國金融時報及香港南華早報今天報導，川普在其就職演說中，對中國輕描淡寫，他提到要重奪巴拿馬運河時提到中國，說「中國正營運巴拿馬運河。我們沒有將運河給予中國，我們是給予巴拿馬，我們將會取回運河。」

川普上任首天沒有立即對中國加徵關稅，但他簽署的一些行政命令時都提到中國。

川普簽署行政命令對短影音應用程式TikTok的禁令延後75天實施，但他同時指出，如果TikTok要繼續運營，美國應該有權獲得TikTok的一半股份；如果中國拒絕達成協議，他「肯定」可以對中國徵收關稅。

他表示，關稅可能高達100%，「最終（北京）會批准，因為我們將對中國徵收關稅。我並不是說我會這樣做，而是當然可以這樣做。」

此外，川普簽署行政命令退出「巴黎氣候協定」（Paris climate accord）時，指中國造成污染卻不受到懲罰，他不會犧牲美國經濟。川普簽署行政命令退出世界衛生組織（WHO），他表示，中國沒有根據其人口數目向世衛繳納應有的金額。

川普還威脅要對中國、俄羅斯和巴西等金磚國家採取行動，但未有具體說明。

川普在就職演說中矢言，將對其他國家徵收關稅並課稅，但沒有提及針對中國。川普在演說中也提到，2029年1月他卸任前美國將送人上火星，這可能會加劇美中兩國的太空競賽。

WHO 川普 巴拿馬運河 巴黎氣候協定 火星

延伸閱讀

CNN：川普扶正政府效率部 納入體制而非外部諮詢

邀川普訪問大陸？ 陸外交部：願與美新政府保持溝通

川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

川普2.0時代開啟 國發會主委劉鏡清：對台灣利大於弊

相關新聞

3重量級韓企領袖受邀川普就職典禮 仍被擋在圓形大廳外

據韓國媒體報導，受邀參加川普就職典禮的三位南韓企業領袖，未能進入國會大廈的圓形大廳觀禮，而是在附近的體育館看轉播。

貝佐斯未婚妻「爆乳」現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

美國新任總統川普於美東時間20日宣誓就職，不少科技大咖都是就職典禮的座上賓，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。其中，貝佐斯未婚妻、女記者桑切斯（Lauren Sánchez）因身穿白色爆乳西裝出席，讓不少人不知道眼睛該看哪裡，祖克柏一度偷瞄的影片更在網上瘋傳，而成為典禮另類「嬌點」。

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，並在重返白宮橢圓形辦公室後，簽署了一系列行政命令，其一舉一動都被媒體緊盯著。然而根據Google搜索趨勢顯示，比起川普的行政命令或典禮本身，美國人更關心川普為何沒有在宣誓就職時將手放在聖經上，以及他與梅蘭妮亞之間的微妙互動。

川普就任整肅開始？美海岸防衛隊司令遭解職 JCS前主席官方肖像被撤

美國新任總統川普20日宣誓就職後，國土安全部（DHS）一名資深官員向福斯新聞證實，海岸防衛隊（U.S. Coast Gu...

8年前後判若兩人！川普小兒子搶走就職典禮鎂光燈 1動作超像老爸

美國總統川普於20日宣誓就職，典禮上一部分鎂光燈焦點則被他的小兒子巴倫（Barron Trump）搶走。8年前川普首次就...

要美國邁入黃金時代 川普就職演說「4大經濟要點」一文掌握

美國新任總統川普20日在國會大廈圓形大廳發表就職演說，闡述新政府的「美國優先」經濟議程，以及四個能讓美國經濟邁入「黃金時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。