美將派代表團 世界經濟論壇主席：川普2.0讓外界對達沃斯更感興趣

甫宣誓就職的美國總統川普本週不會前往在瑞士達沃斯登場的世界經濟論壇（WEF）峰會。但WEF主席布倫德表示，「川普2.0」有助提高外界對這場政商領袖年度盛會的興趣。

世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）受訪時告訴法新社：「確實，這裡的每個人都非常感興趣，想進一步了解川普2.0到底會發生什麼事。」

川普的影響力正在瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos）持續擴大。企業和政治領袖將在峰會中討論這位美國新任總統在衝突、貿易、稅收、移民和氣候變遷等方面的政策。

布倫德說，與會代表將設法「串連每個線索」，以試圖解讀川普的意圖。

世界經濟論壇開幕式和川普就職典禮都在20日登場。川普不會親自蒞臨達沃斯，但會在23日透過視訊方式與會，屆時企業執行長可直接向他提問。

曾任挪威外交部長的布倫德說：「我認為（川普就職）增加了（外界）對達沃斯峰會的興趣，因為人們會覺得有必要前來，以了解接下來會發生什麼事。」

川普政府成員預計將在本週稍晚前往達沃斯參加峰會，但代表團名單尚未確定。

每年皆有不少美國業界領袖前往達沃斯，但世界經濟論壇希望全球首富、川普支持者馬斯克（ElonMusk）也來共襄盛舉。馬斯克曾對世界經濟論壇嗤之以鼻，還批評論壇是一場「無聊」的大拜拜。

布倫德告訴法新社：「竭誠歡迎馬斯克今、明年都來參加。或許明年他可以和川普先生一起前來。」