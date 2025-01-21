快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」。 美聯社
美國總統川普今天簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」。 美聯社

美國總統川普今天簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」，目的在大幅削減聯邦政府開支，美國最大的聯邦政府雇員工會今天就此對川普提出訴訟。

法新社報導，川普宣誓就任美國第47位總統的幾分鐘後，美國政府雇員聯合會（American Federation ofGovernment Employees）與非營利組織「公眾」（Public Citizen）便在華盛頓地區法院提起訴訟。

川普責成全球首富馬斯克（Elon Musk）削減數以十億計美元的聯邦政府支出。川普還任命身價億萬的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）與馬斯克一同領導政府效率部，但據報導拉馬斯瓦米決定退出，選擇競選中西部俄亥俄州州長。

川普與馬斯克聲稱可能可節省2兆美元，但大多數專家認為，如果關鍵的社會服務或福利沒有大幅削減，這不太可能成真。

代表約80萬名聯邦雇員的美國政府雇員聯合會在訴訟中表示，希望確保政府效率部（Department ofGovernment Efficiency, DOGE）遵守聯邦諮詢委員會的要求。

美國政府雇員聯合會與「公眾」提出的訴狀稱：「川普先生要求政府效率部提供的建議與指導是全面性且具有重大影響的。」

這份訴狀又提到：「政府效率部的成員目前不代表一般美國人的利益，但卻將建議削減保障健康、福利、消費者財務和產品安全的政府機關與計畫的開支。」

美國政府雇員聯合會表示，聯邦法規授權政府「成立與運用委員會或工作小組，針對各種主題向民間部門徵詢意見與建議」。

美國政府雇員聯合會又說，這些法規「設置了各種保護措施，以防它們在聯邦決策過程中變成推動私人利益的工具」。

「這些保護措施包括要求諮詢委員會在所代表的觀點上保持公平平衡、他們不會秘密開會，並且讓紀錄和工作成果開放公眾檢視。」

美國政府雇員聯合會敦促法院阻止政府效率部在遵守聯邦規定之前充當諮詢委員會。

除了美國政府雇員聯合會外，數個其他監察機構與公共利益團體今天也就政府效率部對川普提出訴訟。

川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

川普首日對陸沒祭關稅、延TikTok禁令 外銀：想討價還價

范斯成首位千禧世代副總統 黨內議員：將當川普比特犬

就職典禮「嬌」點！梅蘭妮亞頭頂大藍帽 一度讓川普親不到

北京學者：川普就職 對中國加徵高關稅不可避免

相關新聞

8年前後判若兩人！川普小兒子搶走就職典禮鎂光燈 1動作超像老爸

美國總統川普於20日宣誓就職，典禮上一部分鎂光燈焦點則被他的小兒子巴倫（Barron Trump）搶走。8年前川普首次就...

拜登撤掉的「紅色按鈕」重回白宮 川普：每次按下大家都緊張

美國總統川普於1月20日上任，正式重返白宮。川普一上任就頒布多道行政命令，掀起美國大變動，同樣有所更動的，還有美國總統的正式辦公地點「橢圓形辦公室（Oval Office）」。

川普2.0可能保留晶片法？ 專家分析3大原因

美國總統川普上任後，引發各界憂心晶片法的未來，但產業觀察家指出，川普基於三個原因將保留晶片法，而且2020年台積電首度宣...

CNN：川普扶正政府效率部 納入體制而非外部諮詢

川普今天就任美國總統。知情人士透露，川普於近期改變心意後，首波施政將把政府效率部（DOGE）納為聯邦政府內的實體，而非外...

川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

美國總統川普今天簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」，目的在大幅削減聯邦政府開支，美國最大的聯...

范斯成首位千禧世代副總統 黨內議員：將當川普比特犬

川普2016年以70歲勝選當上總統時，已創下最高齡當選總統紀錄，但四年後被時年77歲當選的拜登總統打破，如今川普以78歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。