川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

美國總統川普今天簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」，目的在大幅削減聯邦政府開支，美國最大的聯邦政府雇員工會今天就此對川普提出訴訟。

法新社報導，川普宣誓就任美國第47位總統的幾分鐘後，美國政府雇員聯合會（American Federation ofGovernment Employees）與非營利組織「公眾」（Public Citizen）便在華盛頓地區法院提起訴訟。

川普責成全球首富馬斯克（Elon Musk）削減數以十億計美元的聯邦政府支出。川普還任命身價億萬的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）與馬斯克一同領導政府效率部，但據報導拉馬斯瓦米決定退出，選擇競選中西部俄亥俄州州長。

川普與馬斯克聲稱可能可節省2兆美元，但大多數專家認為，如果關鍵的社會服務或福利沒有大幅削減，這不太可能成真。

代表約80萬名聯邦雇員的美國政府雇員聯合會在訴訟中表示，希望確保政府效率部（Department ofGovernment Efficiency, DOGE）遵守聯邦諮詢委員會的要求。

美國政府雇員聯合會與「公眾」提出的訴狀稱：「川普先生要求政府效率部提供的建議與指導是全面性且具有重大影響的。」

這份訴狀又提到：「政府效率部的成員目前不代表一般美國人的利益，但卻將建議削減保障健康、福利、消費者財務和產品安全的政府機關與計畫的開支。」

美國政府雇員聯合會表示，聯邦法規授權政府「成立與運用委員會或工作小組，針對各種主題向民間部門徵詢意見與建議」。

美國政府雇員聯合會又說，這些法規「設置了各種保護措施，以防它們在聯邦決策過程中變成推動私人利益的工具」。

「這些保護措施包括要求諮詢委員會在所代表的觀點上保持公平平衡、他們不會秘密開會，並且讓紀錄和工作成果開放公眾檢視。」

美國政府雇員聯合會敦促法院阻止政府效率部在遵守聯邦規定之前充當諮詢委員會。

除了美國政府雇員聯合會外，數個其他監察機構與公共利益團體今天也就政府效率部對川普提出訴訟。