陸經營巴拿馬運河？加徵關稅能發財？川普就職演說 哪些主張有問題

（德國之聲中文網）美國第47屆總統川普週一（1月20日）第二度宣誓就職。川普在就職演說內宣告：「美國的黃金時代來臨了……從今天起，我們的國家將蓬勃發展，成為每個國家羨慕的對象。」

不過，川普的演說內有許多說法和主張並不完全正確，甚至是錯誤的。DW為您整理他怎麼說，並提供脈絡與事實。

川普聲稱：「巴拿馬破壞了對我們的承諾，我們協議的目的和精神徹底遭違背了……中國在經營巴拿馬運河，不是我們給中國的，我們是交給巴拿馬。我們要把它拿回來。」

在川普看來，美國當初根本不該把巴拿馬運河控制權交給巴拿馬，因為巴拿馬違背了讓運河保持中立地位的承諾、讓中國經營。

此一主張是錯誤的，巴拿馬運河仍由巴拿馬政府機構控制。它是該國重要稅收來源；對美國而言，它也是重要貿易路線，約有40%的美國貨櫃船會行經巴拿馬運河。

在這座運河兩端各有一座港口，經營者是總部在香港的長江和記實業（CK Hutchison Holdings）子公司和記港口信託（Hutchison Port Holdings），資金與中國政府無關。不過，川普和部分美國官員憂心中國影響力擴張到南美洲貿易上，並曾多次提出警告。

巴拿馬運河的管理者、經濟學家摩拉利斯（Ricaurte Vásquez）曾接受美聯社訪問，他指出運河上的其他港口經營者還包含美國、台灣企業。

巴拿馬總統穆裡諾（Jose Raul Mulino）也駁斥：「世界上沒有任何國家在干涉我們的政府。」他在X平台發文強調：「巴拿馬運河並不是來自任何人的讓步，而是幾代人辛苦奮鬥的結果，在1999年達到頂峰」。

巴拿馬運河的建造工程早期由法國人起頭、美國人在20世紀初接手並完工。1977年，當時的美國總統卡特（Jimmy Carter）與巴拿馬簽署協議，逐步移交運河控制權給巴拿馬；1999年，巴拿馬完全控制運河，此後該運河保持中立地位、開放所有國家船隻通過。

靠加徵關稅能讓美國發大財？

川普說：「我會立刻開始全面改革貿易體系，保護美國勞工和家庭。我們要向外國徵收關稅和稅收，讓我們的公民富裕起來，而不是向我們的公民徵稅，讓其他國家的人民富裕。」

競選期間，川普多次強調要全面加徵關稅，特別是對墨西哥、加拿大和中國，因為這些國家在「佔美國便宜」。

川普的就職演說也重申了類似主張，認為相較於對美國人民課更多稅，他更希望保護美國勞工和家庭，並透過新成立的「對外稅務局」（External Revenue Service）對外國徵稅，「財政部會有大量來自外國的進帳」，讓美國人「富起來」。

這樣的主張不完全正確。幾乎所有經濟學家都指出，關稅帶來的成本至少有一部分會由美國的消費者承擔。

有些海外出口商可能會接受較低的利潤，來抵銷一部分的關稅成本；相對於面臨關稅國家的貨幣，美元也很可能會升值，這可以抵銷一部分影響。不過，除非關稅能讓外國製造商品對美國消費者來說更昂貴，否則它並無法達到刺激美國生產的預期效果。

撤銷電動車規定？

川普表示：「我們要終結『綠色新政』（Green New Deal），撤銷電動車規定，拯救我們的汽車產業，信守我對偉大美國汽車工人的神聖承諾。換句話說，你們以後可以買自己選擇的車。」

上述關於電動車的說法具有誤導性。2023年4月，美國國家環境保護局對新車設下嚴格的溫室氣體排放限制。這項規定並非直接要求汽車廠商提高電動車銷售，而是設下新車廢氣排放上限，並容許業者自行決定如何達標。環保局表示，依據廠商達標情形，預計2032年有67%的新車銷售會是電動車。

2019年時任美國參議員的賀錦麗（Kamala Harris）曾與其他議員共同提出一項法案，呼籲應在2040年之前，讓新銷售客車100%都要達到零碳排的標準。該法案也沒有禁止美國民眾擁有會排廢氣的車輛，而且法案也仍在委員會審查階段，尚未成為正式立法。

通膨主因是超支和能源危機？

川普表示：「美國將再一次成為製造業的國家，而且我們擁有的是其他國家都不可能有的：地球上最大的石油和天然氣儲量。我們要善用它，要降低物價，重新補足我們的戰略儲備、達到頂峰，並把美國能源出口到世界各地。」

此主張缺乏適當的脈絡。根據美國能源資訊管理局（EIA），美國原油產量在全球位居領先地位，去年10月升至每日1346萬桶的歷史新高。國際能源署（IEA）的數據則顯示，美國的石油和天然氣供應總量是全球之首。

不過，依照石油輸出國組織（OPEC）統計，委內瑞拉、沙烏地阿拉伯、伊朗擁有全球已知最大的原油儲量，俄羅斯、伊朗和卡達則擁有已知最大的天然氣儲量。

川普還說：「通膨危機是大量超支和能源價格飆漲而導致的，因此我今天也要宣布進入國家能源緊急狀況。我們要鑽探，寶貝，要鑽探！」

此一主張大致正確。一般認為，拜登政府任內的通膨問題，主因包含新冠疫情期間推動了政府刺激方案，以及高漲的能源價格、全球供應鏈等問題。

2020年，時任美國總統的川普在新冠疫情期間批准了超過3兆美元的紓困資金。2021年3月，拜登政府和國會則通過了價值1.9兆美元的《美國救援計劃法案》（American Rescue Plan Act ）。

2022年6月的數據顯示，過去12個月內，美國消費者物價增長了9.1%，這是40年來的最大增幅，當時能源價格跟前一年相比上升41.6%。2022年初爆發的俄烏戰爭，是導致全球燃料價格飆升及物價上漲的原因之一。

面對移民不該「抓了就放」？

川普表示：「我們要恢復我的『留在墨西哥』政策，終結『抓了就放』的措施，派軍隊到南部邊境，擊退對我國的災難性入侵。」

他宣告，美國南部邊境地區進入國家緊急狀態。「所有的非法入境行為都會立即被阻止，而且我們還要開始把數百萬的外國罪犯，送回他們原本來的地方，」

事實上，所謂「抓了就放」並不是單指一項特定法律或政策，主要用來貶低過去幾屆美國政府的一系列做法。一般來說，非法移民在等待出庭的時候，會被拘留起來，但有時會因為拘留設施不足以容納這麼多人而被釋放。據《衛報》報導，移民專家稱這種做法不再普遍。

美國廣播公司（ABC）曾引述自由派智庫卡托研究所（Cato Institute）分析指，若比較川普第一次任內跟拜登時期，在比例上，前者更常有移民在等待審判期間就獲釋的狀況。該研究所學者畢爾（David J. Bier）寫道，拜登時期釋放的移民人數更多，但這反映的是更多移民入境的狀況，而非政策上的轉變。

（美聯社、路透社、《衛報》等）

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