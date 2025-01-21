快訊

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

川普上任頭一天推動美國能源政策大轉彎 支持增產油氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周一就職數小時後，便啟動美國能源政策的全面改革。美聯社
美國總統川普周一就職數小時後，便啟動美國能源政策的全面改革。美聯社

美國總統川普周一就職數小時後，便啟動美國能源政策的全面改革，將聯邦政府的力量集中於支持生產化石燃料，同時倒退對抗氣候變遷的努力。

川普以一系列行政命令和指導文件來調整聯邦政府政策走向，影響範圍涵蓋整個能源領域，從油田與風電場，乃至於燈泡與皮卡車。

川普將這些調整視為實現國內繁榮和對抗通膨的關鍵，因為能源價格涉及經濟各層面。此外，川普形容美國豐富的石油與天然氣儲量為「無與倫比的優勢」，可滿足美國因人工智慧（AI）和國內製造業成長而面臨空前激增的電力需求。

「我們擁有其他製造國家永遠沒有的東西：全球最大的石油與天然氣儲量。我們會加以善加利用。」川普在就職演說中說：「我們將降低能源價格，重新充盈戰略儲備，並將美國能源出口全世界。」

而川普上全頭一天的行政指令，展現他致力於推翻拜登時期減少化石燃料需求和對抗氣候變遷的政策。在行政命令中，川普宣布能源緊急狀態，指出美國目前在能源與關鍵礦產的租賃、開發、生產、運輸及發電能力「遠遠不足以滿足國家需求」，加劇能源價格高漲的問題。他表示，美國的政策「已將我們的國家推向緊急狀態，能源供應不足且間歇性不穩，電網日益不可靠，這需要迅速且果斷的行動」。

川普這項廣泛的行政命令將加速特定計畫審批的權力，並可能縮減瀕危物種審查程序。他還要求對國防部就取得及輸送美國所需能源、電力或燃料以保衛美國的能力加以評估，包括分析全國的煉油與管道基礎設施。這項檢討可以讓川普動用緊急權力，加速管道建設在內的工程。

川普也採取行動，促進阿拉斯加的石油、天然氣與礦產開發。

此外，川普承諾放寬對發電廠與汽車的污染限制，這些限制旨在減少溫室氣體排放。美國是全球第二大溫室氣體排放國，而這些限制攸關本世紀末實現將排放量至少減半的承諾。

川普也指示美國再度退出巴黎協定，這項於2015年簽署的協議，近200個國家承諾削減溫室氣體排放。

川普也下令取消取消電動車如2030年新車占50%在內「電動強制規定」。

川普也指示能源部重新審核出口液化天然氣（LNG）至亞洲國家和其他未與美國簽署自由貿易協定國家的申請，推翻拜登才剛下達的禁令。影響多家LNG業者數十億美元出口計畫。

川普 美國 能源政策

延伸閱讀

三大原因 川普2.0可能保留晶片法

北京學者：川普就職 對中國加徵高關稅不可避免

中國專家：中美開局好 但可引致摩擦因素仍多

川普上任簽署大量行政命令：美國民調怎麼看？

相關新聞

川普新時代，美國民眾有感嗎？民調怎麼看總統行政命令

川普2025年1月20日就職美國第47任總統，在就職演說上，川普宣告「美國即將迎接新時代」，而後續的重頭戲便是川普簽署的一系列行政命令。如同川普先前所預告，一上任便簽署大量的行政命令，其中有多項涉及國內外重大事務，包括：宣布美墨邊境進入國家緊急狀態、暫停庇護申請；特赦所有被控涉入國會山莊暴亂的民眾，總數超過1,500人；暫緩TikTok禁令75天，讓TikTok可在延緩的期限內繼續協議；終止美國現行的電動車稅收優惠政策，同時川普宣布進入「國家能源緊急狀態」，將會大舉放寬開採石油和天然氣。

拜登撤掉的「紅色按鈕」重回白宮 川普：每次按下大家都緊張

美國總統川普於1月20日上任，正式重返白宮。川普一上任就頒布多道行政命令，掀起美國大變動，同樣有所更動的，還有美國總統的正式辦公地點「橢圓形辦公室（Oval Office）」。

川普2.0可能保留晶片法？ 專家分析3大原因

美國總統川普上任後，引發各界憂心晶片法的未來，但產業觀察家指出，川普基於三個原因將保留晶片法，而且2020年台積電首度宣...

僅花5小時 白宮員工清空拜登家當、完成新總統居家布置

當全球矚目新任總統就職大典舉行時，白宮員工如何在20日五小時內清空卸任總統所有家當，包括個人照片和廚房零食，同時完成新總...

就職典禮「嬌」點！梅蘭妮亞頭頂大藍帽 一度讓川普親不到

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在20日川普總統就職典禮上一身美國設計師的衣著，其中設計簡潔的藍色帽子卻因...

陸經營巴拿馬運河？加徵關稅能發財？川普就職演說 哪些主張有問題

美國第47屆總統川普週一（1月20日）第二度宣誓就職。川普在就職演說內宣告：「美國的黃金時代來臨了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。