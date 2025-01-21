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川普2.0可能保留晶片法？ 專家分析3大原因
美國總統川普上任後，引發各界憂心晶片法的未來，但產業觀察家指出，川普基於三個原因將保留晶片法，而且2020年台積電首度宣布美國設廠計畫時，川普也大為喝采支持。
福斯新聞報導，川普在去年11月的美國總統大選前，便抨擊晶片法的內容很糟，暗示將以加徵關稅為手段，迫使企業到美國設廠，後來聯邦眾議院議長強生也說，可能試圖撤銷晶片法，但之後迅速收回這番言論。
不過，保守派智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員巴爾菲德（Claude Barfield）指出，晶片法擁有共和黨籍眾議員的強力支持，尤其是在晶片法支持新設施與就業的州。
彭博資訊日前報導，川普提名的商務部長人選盧特尼克在一場幕僚會議中，向已卸任的商務部長雷蒙多表示，他致力於繼續推動晶片法計畫。台積電財務長黃仁昭最近接受CNBC訪問時也說，台積電預期在亞利桑那州的三座設施，仍將獲得66億美元的聯邦政府幫助。
產業觀察家預期，川普2.0將保留晶片法。加圖研究所（Cato）一般經濟學與貿易副總裁林奇寇姆（Scott Lincicome）說，他認為川普政府不太可能大幅調整晶片法，猜測可能會稍微調整執行方式，「回想2020年台積電首度宣布在亞利桑那州設廠時，川普大為喝采」，川普第一任政府便已在幕後醞釀支持台積電的設廠計畫。
林奇寇姆點出川普2.0會維持晶片法的原因包括，川普有半導體生產回流美國的目標、在美國製造晶片所涉及的國安利益、以及晶片建廠計畫都位於具政治重要地位的州。
他說，「整體而言，我完全認為晶片法的（補助）金額不會改變」，「可會看到對拜登政府執法方式的調整－你知道，裡面有些很瘋狂的元素，例如強制為營建勞工安排孩童照護，還有一些多元包容（DEI）的事物…所以那些事物可能會被撤銷」。
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