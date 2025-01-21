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川普就職演說喊插旗火星 太空戰略引外界臆測

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普今天矢言要「在火星插上星條旗（美國國旗，Stars andStripes）」，但未提及美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃重返月球一事，加劇外界對其太空戰略的臆測。

法新社報導，共和黨籍總統川普在他的第一個任期內，啟動了嘗試讓太空人重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，作為探索火星這顆紅色星球的墊腳石。儘管如此，他當時仍對登月的必要性表示懷疑。

川普在美國國會大廈發表就職演說時表示：「我們將在星辰中追尋美國的天命，把美國太空人送上火星，並在火星插上星條旗。」

美國全國公共電台（NPR）報導，川普這番言論，可能標誌著聯邦政府將轉而聚焦這顆紅色星球。國會去年雖重新授權NASA的預算，把重點放在探索月球，但將人類送上火星是馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）的主要目標。

外界認為，川普和他的親密盟友、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）有著共同願望，馬斯克的夢想，就是在「星艦」（Starship）火箭的協助下殖民火星。

馬斯克轉發一段影片，內容是他在川普演說時豎起兩根大拇指、咧嘴大笑並熱烈鼓掌的畫面。

馬斯克本月初在社群媒體平台X發文說：「我們將直奔火星而去，月球使人分心。」

然而這樣的轉變，將對一項預計耗費900多億美元的計畫造成重大影響。

此舉也可能在美國國會遭遇強烈反對，共和黨與民主黨議員都想要保住選區中與探索月球相關的就業機會。

此外，中國以在2030年前登陸月球南極為目標，美國也不太可能坐視不理。

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