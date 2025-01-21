川普簽署行政命令…旅美生小孩不再自動獲公民權 生效日曝光

美國總統川普就任，20日發布一系列行政命令，宣布不再承認「出生公民權」，凡在美國無身分者於美國產下小孩，將不再自動獲得美國公民身分。

川普20日就任美國總統，隨即簽署一連串行政命令，其中包括不再承認美國出生的小孩即自動獲得美國公民權。

行政命令指出，美國公民權是無價且深刻的禮物，盡管美國憲法第14修正案指出，所有於美國出生或歸化美國並受其管轄者，皆為美國及其居住州的公民，但行政命令認為，修正案中並未將公民權擴及所有在美國出生的人。

行政命令表示，憲法第14修正案從來不擴及在美國出生，但未受美國管轄者；所以在美國出生，但不受美國管轄的小孩，不能自動獲得美國公民權。

行政命令指出，情節包括母親是美國非法移民，且父親並非美國公民，或在孩子出生時尚未取得合法居民身分，或母親生產時，為合法，但臨時過境美國，且父親並非美國公民或合法居民，出生的孩子皆無法取得美國公民權。

行政命令指出，該命令將公布30天之後生效。