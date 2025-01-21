推翻拜登政策！川普就職日行政命令一次看 這些議題恐引爆司法戰

紐約時報報導，美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，首日馬不停蹄簽發一連串行政命令，強勢行使權力推翻前朝政策，主要聚集中在氣候和移民問題，其中一些命令幾乎肯定會受到法律挑戰。

聯邦勞動力

--凍結聯邦招聘，軍事人員或與移民執法、國家安全或公共安全相關的職位除外。

--恢復「F表」（Schedule F）計畫，被列為「F表」的公務員將被列為政策相關職位，不再享有公務員的鐵飯碗保障。

--在川普政府任命人員審核之前，停止實施新聯邦規定。

--審查拜登政府的調查行動，指示聯邦政府不再拿政府機構對付前政府政治對手行為。

--授予白宮員工最高機密安全許可，不需要經過傳統的審查程序。

--結束遠程工作政策，並要求聯邦員工全職返回辦公室。

移民與邊境

--禁止新抵達南部邊界的人申請庇護。

--推動結束第十四修正案所保障的出生地公民權，對無證移民的子女不再授予國籍。（此事可能引爆司法戰。總統無法單獨改變憲法，因此目前尚不清楚川普打算如何剝奪在美國出生的這部分族群的國籍福利。任何此類舉措幾乎肯定會在法院遭遇挑戰。）

--暫停難民接納計畫。

--宣布穿越美國-墨西哥邊界的移民為國家緊急狀況，使川普能單方面解鎖聯邦資金用於邊界牆建設，無需國會批准，以加強執法力度。（此事可能引爆司法戰。衛報描述，川普如何執行其龐大的移民行動計畫，細節有限，這些行動幾乎可以確定會面臨法律和後勤挑戰。）

--恢復要求尋求庇護者在墨西哥等候的政策，直到移民法官審理他們的案件。

--考慮將毒品黑幫列為「外國恐怖組織」。

--終止聯邦政府範圍內的多元化、公平與包容（DEI）計畫。

--僅承認男性和女性兩個性別。

--取消對聯邦監獄中跨性別者的保護。

關稅與貿易

--指示聯邦機構開始調查貿易，包括持續的貿易赤字、不公平的貨幣政策，並檢查來自加拿大、中國大陸和墨西哥的移民與毒品流向美國的情況。

--評估中國是否遵守川普在2020年簽署的貿易協定，以及美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）。（後者是川普於2020年簽署的，旨在取代北美自由貿易協定NAFTA）。

--指示政府評估設立「對外稅務局」來徵收關稅和稅務的可行性。

--對美國的工業和製造基礎進行全面審查，評估是否有必要徵收更多與國家安全相關的關稅。

能源與環境

--退出巴黎協定，該協定是幾乎所有國家為應對氣候變遷而簽訂的協定。

--宣布國家能源緊急狀況。（此事可能引爆司法戰。這是美國歷史上的第一次，可能解鎖新權力，暫停某些環境規範或加快某些採礦項目的許可程序。衛報指出，其中有一部分將使氣候政策倒退嚕，恐怕面臨司法挑戰。）

--嘗試逆轉拜登對625萬英畝聯邦水域的海上鑽探禁令。

--撤銷拜登時代關於汽車和輕型卡車的排氣汙染規定。

--撤回洗碗機、蓮蓬頭和煤氣爐的能效規定。

--開放阿拉斯加荒野地區進行更多石油和天然氣鑽探。

--重啟對液化天然氣新出口終端的審查，這是拜登政府暫停的事項。

--停止對聯邦水域的海上風電場租賃。

--消除政府範圍內的環境正義計畫。（這些計畫旨在保護貧困社區免受過度污染的影響。）

--審查所有對多種能源來源，特別是煤炭、石油、天然氣、核能、水電和生物燃料的發展或使用施加「過度負擔」的聯邦規範。

暫緩TikTok禁令

--寬限中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok出售期限75天。

其他

--退出世界衛生組織。

--重新命名墨西哥灣（Gulf of Mexico）為「美國灣」（Gulf of America）；恢復迪納利山（Denali）舊名為「麥金利峰」（Mount McKinley）。

--確保執行死刑的州有「足夠的致命注射藥物供應」。

--規定20日和未來所有總統就職日均懸掛全旗國旗。

--建立政府效率部門，這是由億萬富豪馬斯克負責領導的成本削減計畫。

--川普撤銷51名前情報官員的安全許可權。（這些官員曾在2020年連署一封信，主張時任總統候選人拜登次子杭特的私人電腦郵件具有「所有俄羅斯操縱訊息的經典特徵」，駁斥外界指控杭特以「副總統買辦」的身份遊走烏克蘭商界，並以此做為「拜登家族貪腐」的確鑿鐵證。)