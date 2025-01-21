川普下令退出巴黎協定 日本稱美國參與相當重要
美國總統川普率領的新政府於美東時間20日上任首日即宣布，美國將二度退出巴黎氣候協定。日本內閣官房長官林芳正今天對此表示，「美國參與全球氣候變遷措施仍至關重要」。
「日本經濟新聞」報導，林芳正今天在記者會也指出，「日本將一面探討與美國的合作方式，一面積極處理氣候變遷問題」。
林芳正也說道：「氣候變遷是人類共通的急迫課題」。他也強調，「包含（溫室氣體）主要排放國家在內，所有國家致力於這項議題的重要性不變」。
在川普就職後不久，白宮便發表聲明宣布退出巴黎協定，而川普也已簽署相關行政命令。不過，白宮未明確說明具體時程。根據規定，正式退出需要向聯合國提交通知後約一年才能完成。
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