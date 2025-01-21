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川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

川普下令退出巴黎協定 日本稱美國參與相當重要

中央社／ 東京21日綜合外電報導

美國總統川普率領的新政府於美東時間20日上任首日即宣布，美國將二度退出巴黎氣候協定日本內閣官房長官林芳正今天對此表示，「美國參與全球氣候變遷措施仍至關重要」。

「日本經濟新聞」報導，林芳正今天在記者會也指出，「日本將一面探討與美國的合作方式，一面積極處理氣候變遷問題」。

林芳正也說道：「氣候變遷是人類共通的急迫課題」。他也強調，「包含（溫室氣體）主要排放國家在內，所有國家致力於這項議題的重要性不變」。

在川普就職後不久，白宮便發表聲明宣布退出巴黎協定，而川普也已簽署相關行政命令。不過，白宮未明確說明具體時程。根據規定，正式退出需要向聯合國提交通知後約一年才能完成。

川普 巴黎氣候協定 日本 美國

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