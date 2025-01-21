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為川普求智慧 葛福臨牧師出席就職典禮

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國總統就職典禮上，葛福臨牧師（中）為川普祝福祈禱。（影片截圖）
美國總統就職典禮上，葛福臨牧師（中）為川普祝福祈禱。（影片截圖）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】「上帝保佑美國，請修復她每項缺陷。」「我們的父，以耶和華為神的那國是有福的。」紐約總教區多蘭樞機主教、福音派佈道家葛福臨牧師於21日美國總統就職典禮上，都為新任總統川普祝福祈禱，盼上帝成為未來美國與川普團隊的智慧與力量。

像所羅門王求智慧

「對任何人都沒有惡意，對所有人都仁慈，對正義堅定，因為上帝讓我們看到正義。」《天主教國家紀事報》報導，多蘭主教以美國前總統林肯的就職典禮為開頭，並引用美國國父華盛頓在戰役中所說：「祈禱！戰鬥時祈禱、獨自時祈禱、與他人一起祈禱。晚上祈禱，白天也祈禱。」

接著，多蘭主教繼續祈禱：「當所羅門王開始執政時曾向上帝祈求智慧，而我們的總統也即將宣誓就任。上帝啊，請賜予我們的領袖智慧，因為他是祢的僕人，從上頭來的智慧若不與他同在，便不會受到尊重。主啊，向他指示祢的旨意。 」

「上帝保佑美國，請彌補她的每一個缺陷。你是我們所信靠的神，你永遠遠活著並作王。阿門！」

願副總統如亞倫的手

全球浸信會新聞》報導，葛福臨牧師祈禱前向川普說道：「有時會覺得世界很黑暗，但看看上帝做了什麼，我們讚美他並歸榮耀給他。」

隨後，葛福臨牧師開始祈禱：「我們的父，我們的神，祢曾說過，以耶和華為神的那國是有福的。如同但以理先知所說，願上帝的名永永遠遠受讚美，因為智慧和力量都屬於祂。祂廢王、立王，並將智慧賜給聰明的人。」

此外，葛福臨牧師也為美國副總統范斯祈禱：「願他成為川普總統的力量，站在他身邊舉起雙臂，就像亞倫在戰鬥中舉起摩西的手臂一樣。」

「如果我們背棄祢，美國將永遠不會再偉大。我們為川普總統祈禱，祈求祢在至高的寶座上守護、保護、引導、指揮，並賜予他智慧。我們請求祢祝福他，也希望我們國家也因此受到祝福。」

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