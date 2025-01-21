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川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

川普暫停難民計畫 逾千阿富汗人赴美班機遭取消

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國官員和難民安置倡議者今天表示，根據總統川普暫停美國難民計畫的命令，先前獲政府批准在美國重新安置的近1660名阿富汗人，包括現役軍人家屬的赴美航班遭取消。

路透社報導，美國退伍軍人和倡議團體#AfghanEvac聯盟負責人范狄佛（Shawn VanDiver）以及不具名美國官員表示，這群人包括無人陪伴、等待與在美家人團圓的未成年者，以及曾替美國支持的前阿富汗政府作戰，因而害怕遭塔利班（Taliban）報復的阿富汗人。

他們說，美國的決定也讓數以千計已獲准以難民身分在美國定居，但尚未分配從阿富汗或鄰國巴基斯坦搭乘航班出發的阿富汗人陷入困境。

川普把打擊移民作為其2024年勝選主要承諾，讓美國難民計畫的命運懸而未決。

負責監督美國難民計畫的白宮和國務院尚未回覆記者詢問。

范狄佛說：「阿富汗人和倡議人士都感到恐慌，我的手機今天已經充電4次了，因為有很多人打電話給我。」

他談到與川普交接團隊接觸時說：「我們警告他們這種情況將會發生，但他們還是這麼做，我們希望他們重新考慮。」

范狄佛所屬組織，是自塔利班占領喀布爾（Kabul）以來，一直與美國政府合作、在美國撤離和重新安置阿富汗人的主要聯盟。最後一批美軍在歷經20年戰爭後，於2021年8月離開阿富汗。

美國從喀布爾撤軍以來，前總統拜登政府已將近20萬阿富汗人帶到美國。

川普今天宣誓就職後預計簽署一連串行政命令，其中一項是將美國難民計畫暫停至少4個月。

范狄佛說：「我們知道，這意味無人陪伴的兒童、與我們部隊一起訓練、戰鬥、死亡或受傷的（阿富汗）夥伴部隊，以及現役美軍的家人都將陷入困境。」

川普 美國 阿富汗 難民

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