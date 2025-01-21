拜登撤掉的「紅色按鈕」重回白宮 川普：每次按下大家都緊張
美國總統川普於1月20日上任，正式重返白宮。川普一上任就頒布多道行政命令，掀起美國大變動，同樣有所更動的，還有美國總統的正式辦公地點「橢圓形辦公室（Oval Office）」。
根據《紐約郵報》報導，每屆美國總統上任時，橢圓形辦公室都會依據新總統的喜好重新裝潢，包括地毯、窗簾、畫像、收藏品等等。
把可樂當水喝的川普，2017年首次當選美國總統時，便在橢圓形辦公室安裝了一個小小的紅色按鈕，按下它不會警報大響、也不會發射不該發射的東西，只是會通知白宮管家，辦公室裡需要一杯健怡可樂（Diet Coke）。川普過去受訪時曾表示，當他按下這個按鈕時，「大家都會有點緊張」。
2021年美國前總統拜登上任時，撤掉了該按鈕，不過今年隨著川普重返白宮，健怡可樂呼叫按鈕也跟著回歸了。
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